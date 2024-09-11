17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Karşıyaka Şampiyon Oldu

17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Kazanan Karşıyaka

İzmir temsilcisi Karşıyaka, 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Turnuvanın finalleri, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliğiyle, Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel'in Cosmos Sports Center'ında gerçekleştirildi.

Turnuva Sonuçları

Yarışmaya Anadolu Efes, Galatasaray ve Karşıyaka takımları katıldı. Final müsabakasında Karşıyaka ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk çeyreğini Karşıyaka, 19-16 önde kapatırken, devre arasına 41-38 önde girdi. Üçüncü çeyreği 66-51 önde geçen Karşıyaka, maçı 83-71'lik skorla kazandı.

Ödüller ve Sıralama

Karşıyaka, bu başarılı sonuçla 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Anadolu Efes ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuç, Karşıyaka'nın turnuvadaki performansını ve basketbol alanındaki gücünü bir kez daha gösterdi.