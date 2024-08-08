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Iğdır FK, Noel Niemann'ı Kadrosuna Dahil Etti

Iğdır FK, Almanya 3. Lig oyuncusu Noel Niemann ile 2 yıllık kontrat imzaladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:18
Iğdır FK, Noel Niemann'ı Kadrosuna Dahil Etti

Iğdır FK, Noel Niemann Transferini Gerçekleştirdi

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından biri olan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Almanya'nın üçüncü liginde mücadele eden VfL Osnabrück'ten Noel Niemann'ı kadrosuna kattı.

2 Yıllık Anlaşma Sağlandı

Yeşil-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında sağ kanat oyuncusu Noel Niemann ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp, ayrıca transferle ilgili olarak, "Yeni transferimiz Noel Niemann'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Iğdır FK'nın bu yeni transferi, takımın 2023-24 sezonundaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olacağa benziyor.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Almanya 3. Lig takımlarından VFL...

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Almanya 3. Lig takımlarından VFL Osnabrück'te forma giyen Alman Noel Niemann'ı (solda) transfer etti.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Almanya 3. Lig takımlarından VFL...

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Almanya 3. Lig takımlarından VFL Osnabrück'te forma giyen Alman Noel Niemann'ı (solda) transfer etti.

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