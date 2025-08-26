Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Iğdır FK, 30 Ağustos Cumartesi deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı Trendyol 1. Lig maçı için Çağdaş Çavuş yönetiminde çift kale antrenman yaptı.