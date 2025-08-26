Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK maçına hazırlanıyor
30 Ağustos Cumartesi deplasmanı öncesi çift kale antrenman
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynayacağı 30 Ağustos Cumartesi tarihli Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Iğdır FK Tesisleri'nde yapıldı. Yeşil-beyazlı ekip antrenmanda çift kale maç oynayarak karşılaşma taktiği ve kondisyon üzerine çalıştı.
Iğdır FK, Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapılacak seansla devam edecek.