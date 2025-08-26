DOLAR
Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Iğdır FK, 30 Ağustos Cumartesi deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı Trendyol 1. Lig maçı için Çağdaş Çavuş yönetiminde çift kale antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 23:08
Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK maçına hazırlanıyor

30 Ağustos Cumartesi deplasmanı öncesi çift kale antrenman

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynayacağı 30 Ağustos Cumartesi tarihli Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Iğdır FK Tesisleri'nde yapıldı. Yeşil-beyazlı ekip antrenmanda çift kale maç oynayarak karşılaşma taktiği ve kondisyon üzerine çalıştı.

Iğdır FK, Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapılacak seansla devam edecek.

