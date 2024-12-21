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Iğdır FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 Mağlup Etti: Teknik Direktör Osman Özköylü Açıklamalarda Bulundu

Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederken, teknik direktör Osman Özköylü eski alışkanlıkları aşmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:15
Iğdır FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 Mağlup Etti: Teknik Direktör Osman Özköylü Açıklamalarda Bulundu

Iğdır FK'dan Moral Kazandıran Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Osman Özköylü, zorlu dönemlerin ardından gelen bu galibiyetin önemine dikkat çekti.

"Eski Alışkanlıklardan Çıkmaya Çalışıyoruz"

Osman Özköylü, galibiyet sonrasında yaptığı açıklamada, "Eski alışkanlıklardan çıkmaya çalışıyoruz, bunlar bir anda olmuyor" diyerek, takımın son haftalarda yaşadığı sıkıntılara değindi. Oyuncularının moral bulması gerektiğini vurgulayan Özköylü, "Son haftalarda yaşanan kötü sonuçların verdiği bir panik havası var takım içerisinde" ifadelerini kullandı.

Hedef: Güçlü Bir İniş

Kulüp olarak herkesin beklentilerine cevap vermeye çalıştıklarını belirten Özköylü, "Maalesef son haftalarda oynadığımız oyunun karşılığını alamadık ve bu da hepimizi üzüyor" dedi. Takımın her geçen gün geliştiğinin altını çizen Özköylü, Antalya kampının kendileri için çok faydalı olacağını ifade etti. Ayrıca, aradan sonra oynayacakları Kocaelispor maçına daha hazır ve güçlü bir şekilde çıkmayı planladıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor’dan Tepki

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, genç oyuncularla mücadele ettiklerini vurgulayarak, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Uçkun, "Iğdır takımının hakeme ihtiyacı yok. 19 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz, onları sahanın içerisinde ezmesinler," dedi.

Adaletli Oyun İsteği

Uçkun, "İlk yarıya baktığımızda bize faul olmayan pozisyonların aynılarını rakibe faul veriyorlar. 17 haftadır sahada kalmak için çaba sarf ettik, yine sarf edeceğiz" diyerek, yaşanan olumsuzlukların kendilerini etkilediğini belirtti. Son olarak, Iğdır FK'ya da başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Iğdır Şehri Stadında Yeni Malatyaspor...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Iğdır Şehri Stadında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maçın ardından Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Iğdır Şehri Stadında Yeni Malatyaspor...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Iğdır Şehri Stadında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maçın ardından Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, açıklamada bulundu.

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