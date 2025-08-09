DOLAR
Iğdır Valisi Turan, Elektronik Biletle Protokol Tribününde

Iğdır Valisi Ercan Turan, elektronik bilet uygulamasıyla güvenliğini artırmaya yönelik adımlar attı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 23:23
Iğdır Valisi Turan, Elektronik Biletle Protokol Tribününde

Iğdır Valisi Ercan Turan Protokol Tribününde

Iğdır Valisi Ercan Turan, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK ile SMS Grup Sarıyerspor arasındaki karşılaşmayı protokol tribününden izlemek için elektronik bilet uygulamasını kullandı.

Iğdır Şehir Stadı'na gelen Vali Turan, il protokolü ile birlikte Passolig sistemini kullanarak tribüne giriş yaptı.

Güvenli ve Profesyonel Geçiş

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, protokol girişlerinin artık daha profesyonel bir şekilde yönetildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda spor güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaların hayata geçirildiğini dile getirdi. Vali, "Geçmişte isim listeleri hazırlanıyordu, artık Passolig ile geçiş yapıyoruz," dedi.

Uygulamanın güvenliği arttırmayı hedeflediğini vurgulayan Turan, şu sözleri kaydetti: "Şu an Iğdır FK gurur kaynağımız, Iğdır'ımızı gururlandırıyor. Bu sene azimle Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Bu uygulama ile protokol tribününe kimlerin girdiği net bir şekilde takip edilecek. Bu, güvenliğimiz için çok olumlu bir gelişme."

Takımına başarılar dileyen Vali Turan, taraftarlara da sağlık temennisinde bulundu. "Bu coşkuyu hep beraber yaşayacağız. Herkes var olsun. İyi günler Iğdır'ı bekliyor. Tüm arkadaşlarımız, vali yardımcılarımız ve ildeki müdürlerimiz, Passolig'lerini aldı; elektronik bilet kullanımıza geçtik. Vatanımıza, milletimize, Iğdır'ımıza hayırlı olsun," sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

