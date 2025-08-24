ikas Eyüpspor — Corendon Alanyaspor: Trendyol Süper Lig 3. Hafta

ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u Ağırlıyor

Maç Detayları

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta son maçında ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ve saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

Takımların Durumu

ikas Eyüpspor, ligde geride kalan 2 haftada 2 yenilgi aldı. Öte yandan, Corendon Alanyaspor'un ilk maçı ertelendi; geçen hafta ise Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

Her iki takım da 3. hafta karşılaşmasından avantajlı bir başlangıç yapma hedefiyle sahaya çıkacak.