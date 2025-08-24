ikas Eyüpspor — Corendon Alanyaspor: Trendyol Süper Lig 3. Hafta

ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u Ağırlıyor
Maç Detayları
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta son maçında ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ve saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
Takımların Durumu
ikas Eyüpspor, ligde geride kalan 2 haftada 2 yenilgi aldı. Öte yandan, Corendon Alanyaspor'un ilk maçı ertelendi; geçen hafta ise Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.
Her iki takım da 3. hafta karşılaşmasından avantajlı bir başlangıç yapma hedefiyle sahaya çıkacak.