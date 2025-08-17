İlhan Palut: Pozisyon Vermeyen Rizespor 3 Puana İhtiyaç Duydu | Alanyaspor 0-0

İlhan Palut: Pozisyon Vermeyen Rizespor 3 puanı hak ediyordu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İlhan Palut, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi.

Palut'un maç değerlendirmesi

Palut, geçen hafta iç sahada istemedikleri bir başlangıç yaptıklarını belirterek, rakibi ertelenen bir maç nedeniyle tam anlamıyla analiz etme şansı bulamadıklarını söyledi. "Sadece hazırlık maçlarından belli bölümler bize ipuçları verdi. Ayrıca rakibin, aynı hocayla geçen sezon oynadığı son maçlar, bizim için yol gösterici oldu." dedi.

Teknik adam, geçen hafta iyi oynadıkları 35 dakikalık süreyi bu maçta biraz daha artırdıklarını ifade ederek, önde baskı yapıp paslarla çıkmaya çalışan Alanyaspor'u zorladıklarını ve rakibi uzun toplarla çıkmaya ittiiklerini vurguladı.

Futbolun sadece top rakipteyken oynanmadığını belirten Palut, "Top bize geçtiğinde dönem dönem hatalarımız olsa da pas oyunuyla doğru opsiyonları bulup rakip ceza sahasına inerek gol pozisyonları yakaladık. İkinci yarıda ilk yarıya göre dominant değildik ama yine topa daha çok sahip olan ve arayan taraf Çaykur Rizespor'du." diye konuştu.

Sonuç ve hedefler

Palut, ikinci maçlarına çıktıklarını, çok gol kaçırdıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Hiç pozisyon vermedik. Göztepe maçında da rakip geldiğinin hepsini attı. Bu denklemi lehimize çevirmeliyiz. Bugün pozisyon vermeyen bir takım olarak, üç puanı almak isterdik." Öte yandan ilerisi için bölüm bölüm iyi sinyaller aldıklarını da ekledi.

Fiziksel dayanıklılığa vurgu yapan Palut, "Çok daha iyi olmalıyız. Fizik olarak bir maçı etkin oynadığımız dakikaları maçın sonuna kadar sürdürebilecek kalitede olmalıyız. Oyunumuzu ezberlemeli ve otomatikleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İki maçta sadece bir puan alabildiklerini hatırlatan Palut, ertelenen RAMS Başakşehir maçına ve ardından oynanacak Galatasaray deplasmanına işaret ederek, "Üç hafta sonunda iki maç oynamış olsak da bir puanda kalmış olduk. Onun için futbol sonuç oyunu; yakaladıklarımızı değerlendirip, puan olarak daha iyi seviyelere gelmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncular ve transferler

Oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayan Palut, bir puan kazanan tarafın Alanyaspor olduğunu savundu. Ali Sowe'un iki maçtaki performansıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Ali Sowe, Göztepe maçında pozisyonlara girerken zorlanıyordu. Çok net değildi. Ama bu maçta netti. Gol pozisyonlarına güçlü girdi. Bu şansızlığını tez zamanda kırmasını bekliyoruz. Ayrıca Sowe gibi birçok oyuncumuz kampa geç başladı. Onları fizik olarak belli seviyeye getirmek zaman alıyor."

Transfer gündemiyle ilgili konuşan Palut, Taylan Antalyalı ile ilgilendiklerini ve kaleci konusunda ise iki isimle görüşmelerinin sürdüğünü, birini alacaklarını sözlerine ekledi.