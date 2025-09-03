DOLAR
İlkay Gündoğan Galatasaray'a Transfer Oldu: Şampiyonlar Ligi Hayali

Manchester City'den 2 yıllığına Galatasaray'a transfer olan İlkay Gündoğan, taraftarlara mesaj verip Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:43
İlkay Gündoğan Galatasaray'a Transfer Oldu

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu GSTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı forma için duyduğu heyecanı ve hedeflerini paylaştı.

Çocukluk hayali: Şampiyonlar Ligi

Gündoğan, "Çocukken televizyonda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyordum. Belki bir gün bana da nasip olur diye hep hayal kuruyordum. O gün inşallah yakında gelecek." ifadelerini kullandı. İlk kez formayı giymenin kendisi için gerçekten güzel bir his olduğunu vurguladı.

Taraftarlara mesajı

Taraftarlara yönelik konuşmasında 34 yaşındaki oyuncu, "Bana gösterdiğiniz sevgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olmak çok özel bir duygu. Bizi tüm sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin. Biz sahada sizin hırsınızı hissedersek, daha fazlasını vereceğiz. İnşallah beraber çok büyük başarılara imza atacağız." dedi.

Gündoğan, ayrıca takım için elinden geleni yapacağını ve taraftarlara keyif vermeyi amaçladığını belirterek, "Umarım ki iyi futbol oynayıp, taraftarlarımıza keyif vereceğiz." diye konuştu.

