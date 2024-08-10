İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris 2024'te Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Önemli Başarı

Fransa'nın başkenti Paris'de düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Yarı Final Müsabakaları

Versay Sarayı'nda gerçekleştirilen modern pentatlon yarı final B grubundaki müsabakalarda İlke Özyüksel Mihrioğlu, disiplinlerinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta ise 606 puan aldı. Toplamda 1392 puan toplayarak yarışmayı 7. sırada tamamladı ve finale yükseldi.

Final Mücadelesi Zamanı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun final mücadelesi, yarın TSİ 12.00'de başlayacak. Tüm spor severler, bu heyecan verici anı bekliyor.