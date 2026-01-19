İlyas Öztürk: Alt sıralardan kurtularak play-off hattını zorlamak istiyoruz

Trendyol 1. Lig 21. hafta | İstanbulspor 2-2 Ankara Keçiörengücü

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımı sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldığı karşılaşmada 3 puanın son dakikalarda ellerinden kaçtığını belirtti.

Öztürk, "Aslında rakibimizi iyi analiz etmiştik. Çalıştığımız yerden, duran toptan 2 gol yedik. Ama ikinci yarıda iyi bir reaksiyon göstererek ikinci golü bulduk. Maçın son dakikalarında da çok net bir pozisyonu değerlendiremedik. Gol olsaydı 3 puanla ayrılmış olacaktık. Bundan sonraki süreçte artık ne kadar puan alabilirsek almaya çalışacağız. Play-off hattını zorlamak istiyoruz. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Vefa Temel'in durumunun, teknik ekibin yapacağı detaylı müdahalenin ardından netleşeceğini söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, 3 puanı müsabakanın son dakikalarında ellerinden kaçırdıklarını dile getirerek, "Alt sıralardan kurtularak, play-off hattını zorlamak istiyoruz" dedi.