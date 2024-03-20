İmamoğlu: “Sporun her alanına siyaset bulaştı, temizlemek gerek”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “10x10=100 Büyük Proje” toplantısına katıldı. “Olimpik Kent İstanbul” isimli bir sunum gerçekleştiren İmamoğlu, son dönemde yaşanan ve ülkede spora zarar veren konular hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı, siyasetin sporun her alanında müdahale etmesini eleştirirken, sporun partiler ve siyaset üstü bir noktada olması gerektiğini vurguladı.

Sporu siyasetten tamamen temizlemek gerektiğini ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, iktidarın spor politikalarına eleştiri getirdi. İmamoğlu, görevde oldukları süre boyunca ise İstanbul’da gençler ve çocuklar için yapmış oldukları spor projelerine ve çalışmalarına da değindi.

“Avrupa Oyunları’na ev sahibi olacağız”

İlerleyen dönemde, yeniden göreve geldikleri takdirde, spor alanındaki çalışmalara ve projelere tüm hızılyal devam edeceklerini belirte İmamoğlu, “İstanbul’u olimpik ve paralimpik sporların merkezi yapma konusunda çok çalıştık ve bu çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Önümüzdeki dönem, hedeflerinin Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapmak olduğunun altını çizen Başkan İmamoğlu, “kısa zaman içinde bunun müjdesini vereceğiz” şeklinde konuştu.