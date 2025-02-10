Ime Udoka'dan Alperen Şengün Açıklaması: 'Bel Spazmı'

Udoka'dan Alperen Şengün'ün Sakatlığına İlişkin Açıklama

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Toronto Raptors Maçından Sonra Bilgilendirme

Toronto Raptors'ı 94-87 mağlup ederek Batı Konferansı'nda 4. sıraya yükseldikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Udoka, Alperen'in sakatlık durumu hakkında bilgiler verdi. İlk periyotta belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen milli oyuncuyla ilgili Udoka, "Bir bel spazmıydı. Birkaç gün maçımız yok. Umarım Alperen, oynayacağımız bir sonraki müsabakaya hazır olur." şeklinde ifadelerde bulundu.

Gelecek Maç

Houston Rockets, 13 Şubat Perşembe günü Phoenix Suns'a konuk olmaya hazırlanıyor. Tüm gözlerin Alperen Şengün'e çevrildiği bu süreçte, milli oyuncunun durumu yakından takip edilecek.