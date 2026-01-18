Tim Jabol Folcarelli: Son Dakika Galibiyeti Takımın Tek Hedefini Gösteriyor

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:18
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:19
Maç Sonrası Değerlendirme

Trabzonspor’un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Kocaelispor maçını 2-1 kazanmanın ardından basın mensuplarına konuştu.

"Takımdaki herkes sadece Trabzonspor’un başarısına odaklanmış durumda. Bugün son dakikada gelen galibiyet, tüm takımın aynı şeyi istediğini gösteriyor" dedi.

Müsabaka koşullarına ilişkin değerlendirmesinde 25 yaşındaki oyuncu, "Buraya gelmeden önce bizi nelerin beklediğini biliyorduk. Kocaelispor’un sahasında ne kadar büyük bir atmosfer oluşturduğunun bilincindeydik. Ancak buna çok iyi hazırlanmıştık. Fiziksel temasın ve mücadelenin ön planda olduğu bir maç oldu. Kendi adıma da hocamızın beklentilerini sahaya yansıtmaya çalıştım. Kazandığımız 3 puan bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Ernest Muçi hakkında da konuşan Folcarelli, "Gerçekten fark oluşturabilecek, öz güveni çok yüksek bir oyuncuyla oynuyoruz. Ona sahip olduğumuz için hem ben hem de tüm takım çok mutlu. Bugün galibiyette büyük pay sahibi oldu" dedi.

Transfer iddiaları ve spekülasyonlara net yanıt veren Folcarelli, "Oyuncuların transfer ya da başka takımlardan gelen teklifleri düşündüğünü sanmıyorum. Bizim tek gündemimiz maç maç ilerlemek. Trabzonspor her zaman zirvede, en iyi yerde olmayı hak eden bir kulüp. Hepimiz sadece Trabzonspor’un başarısına odaklandık. Eğer tüm takım aynı yöne bakmasaydı, bugün bu galibiyet gelmezdi. Son dakika golüyle gelen bu 3 puan, hepimizin aynı şeyi istediğinin en net göstergesidir" şeklinde konuştu.

