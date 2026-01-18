24Erzincanspor'dan Mağlubiyetler Sonrası Resmi Açıklama

24Erzincanspor yönetimi, ligin ikinci devresinin ilk 2 haftasındaki mağlubiyetlerin ardından taraftarlardan özür diledi ve yol haritasını açıkladı.

24Erzincanspor Yönetim Kurulu'ndan Kamuoyu Açıklaması

İkinci devrenin ilk 2 haftasındaki mağlubiyetlere ilişkin değerlendirme ve yol haritası paylaşıldı

24Erzincanspor Yönetim Kurulu, ligin ikinci devresinin ilk 2 haftasında alınan mağlubiyetlerin ardından kamuoyuna yönelik resmi bir açıklama yayımladı.

Kulübün yeni yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sezona istenilen sonuçlarla başlanamadığı ve yaşanan sonuçların taraftarlar ve camia üzerinde üzüntü oluşturduğu vurgulandı. Açıklamada, mevcut tablo nedeniyle camiadan özür dilendiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, teknik ekip ve kadro yapılanmasına ilişkin eksiklerin tespit edildiği kaydedildi. Bu doğrultuda kapsamlı değerlendirmelerin sürdüğü ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.

Yönetim kurulunun, mücadeleci ve sahada son düdüğe kadar savaşan bir takım kimliğini yeniden oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, taraftarlara takıma ve kulüp armasına sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, kısa vadede sahada mücadele gücü yüksek, uzun vadede ise mali ve idari açıdan güçlü ve sürdürülebilir bir kulüp yapısının hedeflendiği ifade edilerek, 24Erzincanspor’un yeniden ayağa kalkacağı vurgulandı.

