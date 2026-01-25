1926 Bulancakspor 3-1 Giresunspor — TFF 3. Lig 3. Grup
Sonuç: 1926 Bulancakspor 3 - Giresunspor 1
Maç bilgileri
Stat: Bulancak İlçe
Hakemler: Giray Şaylan, Harun Dayan, Refik Erim, Yunus Aytekin Atanek
Kadrolar
1926 Bulancakspor: Tunahan, Ataberk (Talha dk. 88), Mertkan, Yunus Emre, Görkem, Arda (Yakup dk. 73), Hüseyin Can, Ahmet Can (Soner dk. 61), İsmail, Gökay, Abdullah
Giresunspor: Göktan, Şahin, Talha (Mehmet dk. 59), Muhammet (Cengizhan dk. 73), Mustafa Kuzey, Orçun Kaan, Emirhan, Şenel Hami, Muhammet Bedirhan (Emre dk. 46), Arda (Yiğit dk. 90), Furkan Arda (Alperen dk. 46)
Goller
Mertkan Cengiz (dk. 20) — 1926 Bulancakspor
Yunus Emre Yalçın (dk. 85) — 1926 Bulancakspor
İsmail Kayalı (dk. 90) — 1926 Bulancakspor
Yunus Emre Yalçın (dk. 90+3 kk.) — Giresunspor
Sarı kartlar
1926 Bulancakspor: Ataberk Gök, Abdullah Yıldızer, Hüseyin Can Şavur
Giresunspor: Mustafa Kuzey Kaşık
TFF 3. LİG 3. GRUP’TA 18’İNCİ HAFTA MAÇINDA 1926 BULANCAKSPOR, KONUK ETTİĞİ GİRESUNSPOR’U 3-1’LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ.