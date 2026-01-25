1926 Bulancakspor 3-1 Giresunspor — TFF 3. Lig 3. Grup

TFF 3. Lig 3. Grup 18. haftasında 1926 Bulancakspor, konuk Giresunspor’u 3-1 yendi. Goller Mertkan, Yunus Emre ve İsmail'den geldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:16
Sonuç: 1926 Bulancakspor 3 - Giresunspor 1

Maç bilgileri

Stat: Bulancak İlçe

Hakemler: Giray Şaylan, Harun Dayan, Refik Erim, Yunus Aytekin Atanek

Kadrolar

1926 Bulancakspor: Tunahan, Ataberk (Talha dk. 88), Mertkan, Yunus Emre, Görkem, Arda (Yakup dk. 73), Hüseyin Can, Ahmet Can (Soner dk. 61), İsmail, Gökay, Abdullah

Giresunspor: Göktan, Şahin, Talha (Mehmet dk. 59), Muhammet (Cengizhan dk. 73), Mustafa Kuzey, Orçun Kaan, Emirhan, Şenel Hami, Muhammet Bedirhan (Emre dk. 46), Arda (Yiğit dk. 90), Furkan Arda (Alperen dk. 46)

Goller

Mertkan Cengiz (dk. 20) — 1926 Bulancakspor

Yunus Emre Yalçın (dk. 85) — 1926 Bulancakspor

İsmail Kayalı (dk. 90) — 1926 Bulancakspor

Yunus Emre Yalçın (dk. 90+3 kk.) — Giresunspor

Sarı kartlar

1926 Bulancakspor: Ataberk Gök, Abdullah Yıldızer, Hüseyin Can Şavur

Giresunspor: Mustafa Kuzey Kaşık

TFF 3. LİG 3. GRUP’TA 18’İNCİ HAFTA MAÇINDA 1926 BULANCAKSPOR, KONUK ETTİĞİ GİRESUNSPOR’U 3-1’LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

