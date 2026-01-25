Yaser Asprilla: "Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum"

Galatasaray, Girona'dan Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattı; oyuncu ve başkan transferden memnun.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 19:37
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 19:47
Galatasaray, İspanyol ekibi Girona’dan Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla’yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Asprilla, sözleşmeye imza attıktan sonra Galatasaray YouTube Kanalı’na açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Açıklamaları

Çok mutlu olduğunu belirten Yaser Asprilla, "Bu büyük kulübe gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Başkanımıza da bunu gerçekleştirdiği için de teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Milli takımda da Sanchez ile hep beraberdik. Bana çok destek oldu. Onunla burada tekrar takım arkadaşı olacağım için çok büyük onur duyuyorum. Bana çok şeyde yardımcı olacağından ve destek olacağından, aynı zamanda birçok şey öğreteceğine eminim. Burada birçok büyük oyuncu var. Onlardan da çok şey öğreneceğim. Çok güzel bir tesismiş. Şimdiye kadar yaşadığımdan çok farklı burası, bayıldım diyebilirim. Arkadaşlarımdan daha önceden de duymuştum. Kendi gözlerimle gördüğüm için mutluyum."

Başkanın Mesajı

Dursun Özbek ise, "Yaser’e hoş geldin diyorum. Galatasaray için önemli transfer. Galatasaray’a vereceği hizmetten ve katkıdan çok ümitliyim. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluğu beraber kutlarız. Galatasaray’da güzel bir performans sergileyecek. Sanchez de bizim çok önemli oyuncumuz. Ağabeyi olarak yardımcı olacak. Bu da güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Sağlık Kontrolü

Yaser Asprilla ayrıca Acıbadem Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

