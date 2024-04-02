İngiltere devi, Beşiktaş'ın yıldızını gözüne kestirdi

Sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunmayan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralık olarak takıma katılan Joe Worrall için talipler vardı. Siyah beyazlı takımda yeterli süre bulamayan 27 yaşındaki defansın İngiltere Ligi seviyesine düşmesi muhtemel.





Beşiktaş'ın geçici transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Joe Worrall, henüz kendini kanıtlama şansı bulamadı. Şu ana kadar sadece 4 kez siyah beyazlı forma giyen 27 yaşındaki stoperin Türkiye'deki kariyeri oldukça kısa olacak gibi görünüyor.

İNGİLİZLERİN GÖZDESİ

Inside Football web sitesinde yer alan habere göre Joe Worrall'ın talipleri var. Beşiktaş'la olan sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunmayan ve Nottingham'a transfer olan 27 yaşındaki bek için İngiltere Şampiyonası'ndaki bazı kulüplerin, transfere sıcak baktığı öğrenildi. Söz konusu takımların isimleri haberlerde yer almadı. Nottingham Forest ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Worrall'ın şu anda piyasa değeri 8,5 milyon Euro'dur.





MUÇİ'YE TEKLİF GİTTİ

Joe Worrall'la ilgili son durum bu olsa da siyah beyazlı takımda sürpriz bir gelişme daha yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Ernest Muç'u transfer ettiği bildirildi.

Devre arasında 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Arnavut futbolcuyu Konferans Ligi maçından bu yana takip eden İngiliz tarafının, sezonun son aşamalarına geldiği bildirildi.