Bist 100
9.166,1 0%
DOLAR
32,23 0,14%
EURO
34,67 -0,04%
ALTIN
2.333,97 0,46%

İngiltere devi, Beşiktaş'ın yıldızını gözüne kestirdi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunu İngiltere devi gözüne kestirdi! 27 yaşındaki defansın İngiltere Ligi'nde transferi sıcak bakılıyor. İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 13:55
İngiltere devi, Beşiktaş'ın yıldızını gözüne kestirdi

Sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunmayan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralık olarak takıma katılan Joe Worrall için talipler vardı. Siyah beyazlı takımda yeterli süre bulamayan 27 yaşındaki defansın İngiltere Ligi seviyesine düşmesi muhtemel.

bjk

Beşiktaş'ın geçici transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Joe Worrall, henüz kendini kanıtlama şansı bulamadı. Şu ana kadar sadece 4 kez siyah beyazlı forma giyen 27 yaşındaki stoperin Türkiye'deki kariyeri oldukça kısa olacak gibi görünüyor.

İNGİLİZLERİN GÖZDESİ

Inside Football web sitesinde yer alan habere göre Joe Worrall'ın talipleri var. Beşiktaş'la olan sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunmayan ve Nottingham'a transfer olan 27 yaşındaki bek için İngiltere Şampiyonası'ndaki bazı kulüplerin, transfere sıcak baktığı öğrenildi. Söz konusu takımların isimleri haberlerde yer almadı. Nottingham Forest ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Worrall'ın şu anda piyasa değeri 8,5 milyon Euro'dur.

bjk

MUÇİ'YE TEKLİF GİTTİ

Joe Worrall'la ilgili son durum bu olsa da siyah beyazlı takımda sürpriz bir gelişme daha yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Ernest Muç'u transfer ettiği bildirildi.

Devre arasında 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Arnavut futbolcuyu Konferans Ligi maçından bu yana takip eden İngiliz tarafının, sezonun son aşamalarına geldiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

O kişiler saat 05.00-10.00 arası dışarı çıkmasın! Acil uyarı yapıldı

O kişiler saat 05.00-10.00 arası dışarı çıkmasın! Acil uyarı yapıldı

Borçları bir günde sıfırlayan kredi! O bankada şart yok, kapısında kuyruk var

Borçları bir günde sıfırlayan kredi! O bankada şart yok, kapısında kuyruk var

O emekli bugün koştur koştur bankaya gitsin! IBAN'a bakan yaşayacak

O emekli bugün koştur koştur bankaya gitsin! IBAN'a bakan yaşayacak

TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor

TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
3
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi
4
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
5
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
6
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
7
Gürcistan tarihinde ilk kez EURO'ya katılıyor! Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Bacaklarına kramp girenler hemen deniyor! Yoğurtla yenirse vücudu magnezyuma doyuruyor

O emekli bugün koştur koştur bankaya gitsin! IBAN'a bakan yaşayacak

Bankada parası ve maaşı olan herkesi ilgilendiriyor! 2 gün kaldı, başlıyor

Renault gemileri yaktı, fiyatı düşürdü! Tam 189 bin TL'lik indirimi müjdeledi

TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor

Nisan ayında hayatının aşkını bulacak 3 burç! 1-25 Nisan tariflerine dikkat

Memur ve emekliyi kahredecek gelişme! Tam bayram öncesi cepler boş kalacak

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! 1 Nisan'da başlıyor!

Ayçiçek yağında damping yapıldı! 48 TL'ye düşünce giden üçer beşer alıyor

Borçları bir günde sıfırlayan kredi! O bankada şart yok, kapısında kuyruk var

THY 30 yaş altı yeni personellerini arıyor! En az lisans mezunlarına yüksek maaş fırsatı

O kişiler saat 05.00-10.00 arası dışarı çıkmasın! Acil uyarı yapıldı