İpek Öz, Canberra'daki WTA 125 Turnuvasına Veda Etti

Milli tenisçi İpek Öz, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen Uluslararası Canberra Tenis Turnuvası'na ilk turda veda etti. Tek kadınlar kategorisinde mücadele eden İpek, ilk turda Taylah Preston ile karşılaştı.

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Dünya sıralamasında 234 numarada bulunan İpek, 170 numarayla temsil edilen Preston'a karşı 1,5 saat süren zorlu bir maç gerçekleştirdi. Maç sonunda İpek, 6-3, 7-6 sonuçlarıyla kaybetti.

Bu sonuçla birlikte İpek Öz, toplam 125 bin dolar ödüllü olan WTA faaliyet programındaki bu turnuvadan elenmiş oldu.