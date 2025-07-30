İşitme Engelli Masa Tenisi Takımı, Tokyo Olimpiyatları İçin Madalya Peşinde

İşitme Engelli Masa Tenisi Milli Takımı'nın Olimpiyat Hedefi

İşitme Engelli Masa Tenisi Milli Takımı, 15-26 Kasım tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları için sıkı bir hazırlık sürecindedir.

Kamp Dönemleri ve Belli Başlı Sporcular

Yalova ve Kastamonu'nun ardından üçüncü kamp dönemi Zonguldak'ta 8 sporcu ile devam eden ay-yıldızlı ekip, antrenmanlarına aralıksız sürüyor. Teknik kurul başkanlığına Mutlu Özdemir liderlik ederken, antrenör kadrosu içerisinde Hilal Yamak, Salih Arslan, Muzaffer Yıldırım ve Erkan Deliktaş bulunuyor.

Sporcu kadrosunda ise Zonguldak'tan İrem Acar, Kırıkkale'den Emine Kahraman, Hatay'dan Betül Nebhan, Ankara'dan Zeynep Ada Er ve Avni Timuçin, Yalova'dan Garip Olcaş, Muğla'dan Rüzgar Alp Yalçınkaya ve Konya'dan Necmettin Şamil Yiğit yer alıyor.

Antrenör Hilal Yamak'tan Açıklamalar

Milli takımın antrenörü Hilal Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dördüncü kamp döneminin 18-27 Ağustos tarihlerinde büyük ihtimalle Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleşeceğini belirtti. Antrenmanların yoğun ve istekli bir şekilde sürdüğünün altını çizen Yamak, "Sporcularımız olimpiyatlarda dereceye girmek için azimle çalışıyor. Hedefimiz, Tokyo'dan kürsüde ayrılarak altın madalyayı kazanmaktır" dedi.

Sporcuların Hedefleri ve Motivasyonları

Milli sporculardan Zeynep Ada Er, antrenmanların yoğun ve verimli geçtiğini ifade ederek, "Hedefim ferdi müsabakalarda ilk üçe girmek ve madalya kazanmak" dedi. Genel olarak çalışma ortamının iyi olduğunu vurgulayan Er, aile desteğinin de bu süreçte kendisine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Diğer sporcu Garip Olcaş, masa tenisiyle tanışma hikayesini 11 yaşında beden eğitimi öğretmeni sayesinde öğrendiğini belirtilirken, Avni Timuçin de antrenmanların çok iyi gittiğini ve altın madalya kazanma hedefinde kararlı olduklarını dile getirdi.

İşitme Engelli Masa Tenisi Milli Takımı, 15-26 Kasım tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor. Günde çift antrenman yapan takım, kamplarını Zonguldak'tan sonra 4 farklı kentte daha sürdürüp ardından Japonya'ya hareket edecek. Milli sporcuların hedefi, gösterecekleri başarılı performansla ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek.

İşitme Engelli Masa Tenisi Milli Takımı, 15-26 Kasım tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor. Günde çift antrenman yapan takım, kamplarını Zonguldak'tan sonra 4 farklı kentte daha sürdürüp ardından Japonya'ya hareket edecek. Milli sporcuların hedefi, gösterecekleri başarılı performansla ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek.