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İşitme Engelli Yüzücü Zeynep Abacı'dan Milli Takım Hedefi

Zeynep Abacı, başarılı kariyeriyle milli takım hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:44
İşitme Engelli Yüzücü Zeynep Abacı'dan Milli Takım Hedefi

İşitme Engelli Yüzücü Zeynep Abacı'dan Milli Takım Hedefi

Tekirdağ'da yaşayan işitme engelli yüzücü Zeynep Abacı, elde ettiği 14 madalya ile milli takım hedefine doğru ilerliyor. 10 yaşındaki Zeynep, uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etmeyi amaçlıyor.

Yüzme Serüveni

Doğuştan işitme engelli olan Zeynep, 6 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı ve zamanla kendini geliştirdi. Antrenörü Emrah Şahin ile birlikte düzenli antrenmanlar yaparak yarışmalara katılmaya başladı. Tekirdağ'da yerel müsabakalarda 8 madalya kazanan Zeynep, Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme milli takım seçimlerinde başarılarına 6 altın madalya daha ekleyerek devam etti.

Milli Takım Seçmeleri Öncesi Hedefler

Zeynep, 31 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek milli takım seçmelerinde başarılı olmayı hedefliyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma seçilerek ülkesini uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurguladı.

Kendini Geliştiriyor

Zeynep, son katıldığı yarışlarda eski derecelerini geliştirdiğini belirtirken, en iyi yarıştığı kategorinin 200 metre serbest olduğunu ifade etti. Hedefi, sürelerini daha da ilerletip yarışlarda birinci olmak ve milli takıma seçilerek ülkesine şampiyonluklar kazandırmak.

Antrenöründen Destek

Antrenör Emrah Şahin ise Zeynep'in kısa sürede büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, “Zeynep’in farklı bir azmi var. Özel çocuklar için başlattığımız uygulama ile Zeynep bu programın ilk sporcusu oldu” dedi. Zeynep, son yarışında 6 kategoride birincilik elde etti ve önümüzdeki milli takım yarışlarına katılmayı iple çekiyor.

Tekirdağ'da işitme engelli yüzücü Zeynep Abacı, milli takımda yer alıp Türkiye'yi uluslararası...

Tekirdağ'da işitme engelli yüzücü Zeynep Abacı, milli takımda yer alıp Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istiyor.

Tekirdağ'da işitme engelli yüzücü Zeynep Abacı, milli takımda yer alıp Türkiye'yi uluslararası...

Tekirdağ'da işitme engelli yüzücü Zeynep Abacı, milli takımda yer alıp Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istiyor.

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İşitme Engelli Yüzücü Zeynep Abacı'dan Milli Takım Hedefi

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