İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2025 Olimpiyatları İçin Hazırlanıyor

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2025 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 13:01
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Bartın'da 15-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyon öncesinde kamp yapan milli takım, antrenmanlarını Atatürk Şehir Stadyumu'nda gerçekleştiriyor.

Teknik direktör Ramazan Karacif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bartın kampının iki etaplı olduğunu belirterek, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'den yaklaşık 60 yetenekli sporcuyu milli takım kampına katma fırsatı sunduklarını ifade etti. Karacif, yeni bir jenerasyon oluşturma arayışının önemine dikkat çekti.

Karacif, Bartın kampının ardından İstanbul Riva, Yalova, Burdur ve Ankara kamplarıyla olimpiyat hazırlıklarını tamamlayacaklarını belirtti. Ayrıca, milli takımın önceden olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Karacif, "Kendimize güveniyoruz ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz," diye söyledi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri üçüncülüğü hatırlatan Karacif, bu başarıyı Japonya'daki 2025 Olimpiyatları'nda şampiyonluk ile taçlandırmayı umduğunu ifade etti. Karacif, "Rakiplerimizi iyi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. İlk Bartın'da şampiyonluğu kutlamak istiyoruz," dedi.

Milli takım sporcularından İmamettin Sünmez, işaret dili aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz, elimizden geleni sahada yapacağız," derken, 25 yaşındaki Mustafa Genç ise Türk milletinin desteğiyle şampiyonluk beklediklerini ve çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini vurguladı.

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat...

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na "şampiyonluk" parolasıyla hazırlanıyor. Bartın'da 15-26 Kasım'daki organizasyon öncesi kamp yapan milli takım, antrenmanlarını Atatürk Şehir Stadyumu'nda sürdürüyor. Teknik direktör Ramazan Karacif (ortada) açıklama yaptı. Milli takım sporcularından İmamettin Sünmez (sağda) ve Mustafa Genç (solda), işaret dili tercümanı aracılığıyla değerlendirmede bulundu.

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat...

