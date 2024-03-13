İskoç basınından flaş iddia: Türkiye devi peşine düştü

Gelecek sezon transfer planlarını yapan Trabzonspor'un gündemindeki isimler giderek netleşirken, bordo mavililerin devre arasında Stryger Larsen ile yollarını ayırması ve bölgede son yıllarda ilk kez Thomas Meunier'e katılmasıyla birlikte Belçikalı oyuncudan kısa süre içinde istediği verimi almayı başardığı görüldü.

Tecrübeli oyuncuyla sağ bek sorununu çözdükten sonra sol bek pozisyonunu doldurma sırası şimdi Bordo Mavililerde. Takımın tecrübeli hocası Abdullah Avcı, öncelikle gelecek sezon için savunmasını güçlendirmek istiyor. Bununla ilgili de uzun süredir ilgisini çeken bir isim masaya oturduğu söyleniyor.

5 Senedir İskoç Ekibinde





Ibrox Noise'un haberine göre İskoç basını, Karadeniz devinin daha önceden de radarına aldığı Borna Barisic ile Trabzonspor'un tekrar temasa geçtiğini iddia etti. Rangers'la sözleşmesi sezonun sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu, 5 yıldır İskoç ekibinde forma giyiyor.

Bu bağlamda Hırvat futbolcunun kariyerine şu anda başka bir ülkede devam etme olasılığı açık. Ancak Trabzonspor'un yanı sıra birçok Avrupa takımının da yer aldığı iddia edildi. Barisiç'in sezon bittikten sonra kararını vermesi bekleniyor.