İsmail Balaban, Kırkpınar'da Kızı İçin Mücadele Edecek

İsmail Balaban, Kırkpınar İçin Hazır

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kazanan başpehlivan İsmail Balaban, bu yılki müsabakalara doğacak kızı için katılacağını duyurdu. 10 gün sonra bebeğini kucaklayacağına dikkati çeken Balaban, "Er Meydanı'na başta 10 gün sonra doğacak kızım ve sevenlerim için çıkacağım. İnşallah sevenlerim ve ailem için en iyi performansı göstereceğim" şeklinde konuştu.

Kırkpınar'a Hazırlık Süreci

Antalya'dan gelen başpehlivanlardan biri olan İsmail Balaban, kardeşi Turan Balaban ile birlikte Kırkpınar için kayıt işlemlerini tamamladı. Bu yıl çok iddialı rakiplerin yer alacağını belirten Balaban, "Ben de yıllardır Er Meydanı'na hep iddialı geldim, kürsüleri zorladım" diyerek geçmiş başarılarına atıfta bulundu.

Survivor'dan döndükten sonra antrenmanlarına hız verdiğini ifade eden Balaban, "Yüzde 100'ümle hazırım diyemem ama bu süreçte elimden geldiğince rakiplerimi yakalamak için sıkı ve disiplinli çalıştım" dedi.

Rakiplerine Mesajı

Balaban, başpehlivanlık için vermesi gereken mücadelenin önemine vurgu yaparak, "İsmail Balaban buradaysa her zaman iddialıdır. Elimden geleni yapacağım. Herkese başarı diliyorum" ifadelerini kullandı. Kardeşi Turan Balaban ise sezon başında yaşadığı sakatlığın geçtiğini ve en iyi performansını sergilemeye çalışacağını belirtti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kazanan başpehlivan İsmail Balaban, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırdı. Başpehlivan Balaban, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kazanan başpehlivan İsmail Balaban, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırdı. Başpehlivan Balaban, AA muhabirine açıklamada bulundu.