İsmail Hacı Bekar, Yeni Başarıların Peşinde: Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya

İsmail Hacı Bekar: Bileği Bükülmeyen Milli Sporcu

İsmail Hacı Bekar, katıldığı son Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolundaki yırtıklara rağmen bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. İlk kez farklı sıklette yarıştığı bu turnuvayı başarıyla tamamlayan İsmail, Türkiye Şampiyonası ve Romanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Şampiyonalardaki Başarıları

İsmail Hacı Bekar, Türkiye'deki şampiyonluklarının yanı sıra 50 kilogramda Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü unvanlarıyla, 55 kilogramda ise iki kez dünya ikincisi olma başarısı göstermiştir. Geçen yıl Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 60 kilogramda üçüncülük elde etmiştir. Ayrıca, 55 kilogramda para bilek güreşinde de Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunmaktadır.

Sakatlık ve Hedefler

Sol kolundaki yırtıkların etkisiyle zor bir dönem geçiren İsmail, tedavi sürecini yöneterek yeni şampiyonalar için form tutma çabasında. Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edebilmek için kendine olan inancını sürdürüyor. İsmail, “Sakatlık sürecimin %70’ini atlattım ama hala devam eden ağrılarım var. Bu süreçte mücadele verme konusunda kararlıyım,” diyor.

Gelecek Planları ve Motivasyonu

İsmail, milli takım seçmelerinde birinci olup ülkesini temsil etme hedefini açıkladı: “Beklentileri elimden geldiğince karşılamaya çalışacağım. Zor rakiplerle mücadele edeceğim ama bu beni daha çok motive ediyor.”

Sakatlıkların ve antrenman eksikliğinin zaman zaman zorluklar yaratabileceğinin farkında olan İsmail Hacı Bekar, “Her zaman daha iyisini yapmayı hedefliyorum. Umarım, milli takımımızı en iyi şekilde temsil ederim,” diyerek sözlerine son verdi.

Katıldığı son Avrupa Şampiyonası'nda sol kolunda yırtıklar oluşmasına rağmen üçüncü olan İsmail Hacı Bekar, Türkiye Şampiyonası ile Romanya'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'nda zirve hedefiyle form tutuyor. Nisanda yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası ile haziranda Romanya'da gerçekleştirilmesi beklenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 60 kilogramda zirvede yer almak isteyen İsmail, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Katıldığı son Avrupa Şampiyonası'nda sol kolunda yırtıklar oluşmasına rağmen üçüncü olan İsmail Hacı Bekar, Türkiye Şampiyonası ile Romanya'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'nda zirve hedefiyle form tutuyor. Nisanda yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası ile haziranda Romanya'da gerçekleştirilmesi beklenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 60 kilogramda zirvede yer almak isteyen İsmail, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.