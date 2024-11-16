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İsmail Yüksek: 'Son Maçımızı Kazanıp Grubu Lider Bitireceğiz'

İsmail Yüksek, Galler ile oynanan maç sonrası son karşılaşmayı kazanarak grubu lider bitirmek istediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 23:50
İsmail Yüksek: 'Son Maçımızı Kazanıp Grubu Lider Bitireceğiz'

A Milli Takım oyuncusu İsmail Yüksek, Galler ile 0-0 berabere kaldıkları UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yüksek, son maçı kazanmak ve grubu lider bitirmek istediklerini belirtirken, Kayseri halkına verdikleri destek için teşekkür etti. "Maçın son dakikasına kadar mükemmel bir destek aldık. Güzel bir galibiyetle veda etmek isterdik. Bu destek için teşekkür ederiz," diyen Yüksek, şu an grupta lider olduklarını ve hala namağlup devam ettiklerini vurguladı.

Son bir maçları olduğunu hatırlatan milli futbolcu, "O maçı da en iyi şekilde galip gelerek grubu lider bitirmek istiyoruz. A Grubu'na çıkmak da hedefimiz," şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sorusu üzerine Yüksek, "Aktürkoğlu büyük bir cesaret gösterdi. Son dakikada topun başına geçti. Futbolda bu tür durumlar yaşanabiliyor. Ama onun devam etmesi çok önemli. Kerem, geçmişte önemli galibiyetler aldırmış bir futbolcu ve bizim için değerli," ifadelerini kullandı.

Maç içerisindeki performansı değerlendiren Yüksek, "Son dakikaya kadar mücadelemiz takdire şayandı. Ancak son vuruşlarda biraz eksiğimiz oldu. Bu eksiklikleri gidermemiz gerekiyor. Son maç bizim için çok önemli, galibiyet almamız gerekiyor. Bu, bize ve bu jenerasyona yakışır," dedi.

Yüksek, muhteşem desteğe karşın galibiyet alamamanın üzüntüsünü taşırken, "Hepimiz inançlıyız ve her şeyin elimizde olması güzel. Bu takım ve jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor. Salı gününe daha güçlü çıkmamız gerektiğini konuştuk. İnşallah bunu gösteririz," açıklamasında bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de stadyum çıkışında yaptığı açıklamada, Kayseri'de tarihi bir günün yaşandığını ve deplasmanda milli takımın galibiyet alacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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