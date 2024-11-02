DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.381.040,23 -0,34%

İsmet Taşdemir'e Bodrum FK'den Anlamlı Veda

Bodrum FK, eski teknik direktörü İsmet Taşdemir için veda yemeği düzenleyerek birlikte geçirdikleri süreyi kutladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:16
İsmet Taşdemir'e Bodrum FK'den Anlamlı Veda

Bodrum FK'den İsmet Taşdemir'e Veda Yemeği

Eski Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kulüpten ayrılmasının ardından düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşadı.

Veda Yemeği Detayları

Bodrum'daki bir restoranda gerçekleştirilen veda yemeğine, kulüp başkanı Fikret Öztürk, eşi Nurten Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Aşkın Demir, İsmail Erdoğan, Caner Tuna, CEO Servet Çavuşoğlu ve Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül de katıldı.

Başkan Öztürk'ten Teşekkür Mesajı

Kulüp başkanı Fikret Öztürk, yaptığı konuşmada Taşdemir ile birlikte başarılı projelere imza attıklarını belirtti ve ona olan sevgi ve saygısını dile getirdi: "Bize rüyamızda görsek inanmadığımız şampiyonluklar yaşattı. Kendisine hayat boyu mutluluklar diliyoruz. Her zaman beraber olacağız."

İsmet Taşdemir'in Duygusal Sözleri

İsmet Taşdemir de kulüple olan gönül birlikteliğine vurgu yaparak, "Çok zorlu yolları hep beraber geçtik. Çok güzel hatıralarla çok güzel izler bıraktık. Her güzel şeyin sonu oluyor. Bizler profesyonel insanlarız. Herkesin yolu farklılaşacak belki ama kalpler hep bir arada kalacak. Bodrum FK'ye başarılar diliyorum." dedi.

Taşdemir, taraftarlarına da destek olmalarını ve kulübe sahip çıkmalarını istedi.

Sipay Bodrum FK'de kulüple karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir...

Sipay Bodrum FK'de kulüple karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir (ortada) için veda yemeği düzenlendi.

Sipay Bodrum FK'de kulüple karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir...

Sipay Bodrum FK'de kulüple karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir (ortada) için veda yemeği düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk Avrupa Şampiyonu Oldu
2
İsmet Taşdemir'e Bodrum FK'den Anlamlı Veda
3
Sivasspor'da Rey Manaj Çaykur Rizespor Maçında Yok
4
Samsunspor, Onvo Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
5
Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın Üçüncü Günü Müsabakaları Başladı
6
Mersin Spor Hazırlıklara Başladı: Beşiktaş Fibabanka Maçı İçin Ön Hazırlıklar Devam Ediyor
7
Gaziantep Basketbol Galibiyet Serisi İçin Saha Çıktı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi