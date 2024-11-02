İsmet Taşdemir'e Bodrum FK'den Anlamlı Veda

Bodrum FK'den İsmet Taşdemir'e Veda Yemeği

Eski Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kulüpten ayrılmasının ardından düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşadı.

Veda Yemeği Detayları

Bodrum'daki bir restoranda gerçekleştirilen veda yemeğine, kulüp başkanı Fikret Öztürk, eşi Nurten Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Aşkın Demir, İsmail Erdoğan, Caner Tuna, CEO Servet Çavuşoğlu ve Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül de katıldı.

Başkan Öztürk'ten Teşekkür Mesajı

Kulüp başkanı Fikret Öztürk, yaptığı konuşmada Taşdemir ile birlikte başarılı projelere imza attıklarını belirtti ve ona olan sevgi ve saygısını dile getirdi: "Bize rüyamızda görsek inanmadığımız şampiyonluklar yaşattı. Kendisine hayat boyu mutluluklar diliyoruz. Her zaman beraber olacağız."

İsmet Taşdemir'in Duygusal Sözleri

İsmet Taşdemir de kulüple olan gönül birlikteliğine vurgu yaparak, "Çok zorlu yolları hep beraber geçtik. Çok güzel hatıralarla çok güzel izler bıraktık. Her güzel şeyin sonu oluyor. Bizler profesyonel insanlarız. Herkesin yolu farklılaşacak belki ama kalpler hep bir arada kalacak. Bodrum FK'ye başarılar diliyorum." dedi.

Taşdemir, taraftarlarına da destek olmalarını ve kulübe sahip çıkmalarını istedi.

Sipay Bodrum FK'de kulüple karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir (ortada) için veda yemeği düzenlendi.

Sipay Bodrum FK'de kulüple karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir (ortada) için veda yemeği düzenlendi.