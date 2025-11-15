İspanya 5'te 5 Yaptı: Gürcistan'ı 4-0 Yenerek E Grubunda Liderliğini Sürdürdü

İspanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 4-0 yenerek 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 22:34
İspanya 5'te 5 Yaptı: Gürcistan'ı 4-0 Yenerek E Grubunda Liderliğini Sürdürdü

İspanya 5'te 5 Yaptı: Gürcistan'ı 4-0 Yenerek E Grubunda Liderliğini Sürdürdü

İspanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında deplasmanda Gürcistan'ı 4-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderliğini sürdürdü.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin yer aldığı E Grubu’nda Gürcistan, sahasında İspanya’yı konuk etti. Boris Paiçadze Dinamo Arena’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, mücadeleden farklı galip ayrıldı.

Maç Detayları

İspanya’nın gollerini 11 ve 63. dakikalarda (Penaltıdan) Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres attı.

İSPANYA, 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU 5. MAÇINDA DEPLASMANDA GÜRCİSTAN'I 4-0 MAĞLUP...

İSPANYA, 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU 5. MAÇINDA DEPLASMANDA GÜRCİSTAN'I 4-0 MAĞLUP EDEREK 5'TE 5 YAPTI VE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ.

İSPANYA, 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU 5. MAÇINDA DEPLASMANDA GÜRCİSTAN'I 4-0 MAĞLUP...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aleksandar Dimitrov: 'Futbolseverlerden ciddi bir baskı vardı' — Türkiye 2-0 Bulgaristan
2
Montella: 'Çok kolay maç değildi' — Türkiye 2-0 Bulgaristan
3
İspanya 5'te 5 Yaptı: Gürcistan'ı 4-0 Yenerek E Grubunda Liderliğini Sürdürdü
4
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 2-3 Serik Spor — Serik'ten Yeni Sakarya'da 3 Puan
5
Milli Kadın Curling Takımı WCT Prag'da Şampiyon
6
Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 Geçti

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?