İspanya 5'te 5 Yaptı: Gürcistan'ı 4-0 Yenerek E Grubunda Liderliğini Sürdürdü
İspanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında deplasmanda Gürcistan'ı 4-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderliğini sürdürdü.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin yer aldığı E Grubu’nda Gürcistan, sahasında İspanya’yı konuk etti. Boris Paiçadze Dinamo Arena’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, mücadeleden farklı galip ayrıldı.
Maç Detayları
İspanya’nın gollerini 11 ve 63. dakikalarda (Penaltıdan) Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres attı.
