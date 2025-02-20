İspanya'da Kadın Futbolcuyu Rızası Olmadan Öpen Rubiales'a Para Cezası

Eski RFEF Başkanı Rubiales, kadın futbolcu Hermoso'yu öpmesi nedeniyle 10.800 avro para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:52
İspanya'da Kadın Futbolcuyu Rızası Olmadan Öpen Rubiales'a Para Cezası

İspanya'da Rubiales'a Cinsel Tacizden Para Cezası

İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) eski başkanı Luis Manuel Rubiales Bejar, Ağustos 2023'te Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nda kadın futbolcu Jennifer Hermoso Fuentes'u rızası olmadan dudağından öpmesiyle ilgili açılan davada para cezasına çarptırıldı. Dava süreci, Hermoso'nun suç duyurusunun ardından 3-12 Şubat tarihleri arasında Madrid'deki Ulusal Mahkeme'de gerçekleştirildi.

Para Cezası ve Yasağı

Mahkemenin verdiği kararda, Rubiales'a cinsel taciz suçlamasından dolayı günlük 20 avro'dan toplamda 18 ay süresince 10.800 avro para cezası kesilirken, baskı suçlamalarından beraat kararı verildi. Ayrıca, Rubiales'a Hermoso'ya bir yıl boyunca 200 metreden az yaklaşma ve iletişim kurma yasağı da getirildi.

Mahkeme Kararının Ardındaki Tartışmalar

Yargılama süreci boyunca, Rubiales'in olaydan sonraki tutumu ve sorumluluğu üzerine yapılan yorumlar geniş yankı buldu. Hermoso, mahkemenin ilk gününde verdiği ifadede, olayın kendisini nasıl etkilediğini anlatırken, "Kendimi saygısızlığa uğramış hissettim. Bunun hiçbir çalışma ortamında olmaması gerekir" dedi.

Rubiales'in öpmesi için kendisinden izin istemediğini vurgulayan Hermoso, etkinlik sonrası federasyon yetkilileri tarafından videolar yayınlaması konusunda baskı gördüğünü belirtti. Bu dava, İspanya'da kadın-erkek ilişkileri ve maçoluk ile ilgili ciddi sosyal tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

Rubiales'in Görevden Ayrılması

RFEF'in 2018-2023 yılları arasındaki başkanı olan Rubiales, tepkilerin ardından Eylül 2023'te görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra, Rubiales hakkında başka bir soruşturmada, başkan olduğu dönemde RFEF ile bağlantılı sözleşmelerden 3.8 milyon avro ve diğer işlerden toplamda 530 bin avro komisyon almakla suçlandığı da belirtildi.

Mahkeme Hakimi Değerlendirmesi

Mahkeme hakimi, Rubiales'in kadın futbolcuyu öpme eylemini "kınanacak bir eylem" olarak tanımladı ancak bu eylemin kutlama coşkusu içinde gerçekleştirildiğini de ekledi.

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