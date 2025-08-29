DOLAR
İspanya Milli Takımı'nın Bulgaristan ve Türkiye Maçları Kadrosu Açıklandı

Luis de la Fuente, 4 Eylül Bulgaristan ve 7 Eylül Türkiye maçları için 26 kişilik aday kadroyu açıkladı; sürpriz isimler Huijsen ve Jesus Rodriguez.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:13
İspanya Milli Takımı'nın Bulgaristan ve Türkiye Maçları Kadrosu Açıklandı

İspanya Milli Takımı'nın Bulgaristan ve Türkiye maçları aday kadrosu belli oldu

Teknik direktör Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Sofya'da Bulgaristan ve 7 Eylül'de Konya'da Türkiye ile oynanacak iki deplasman maçı öncesi 26 kişilik aday kadroyu açıkladı.

De la Fuente, kadroya Dani Carvajal ve Rodrigo'yu yeniden çağırırken, Real Madrid'in 20 yaşındaki defans oyuncusu Dean Huijsen ve Como'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Jesus Rodriguez sürpriz isimler olarak listeye dahil edildi.

İspanyol basını hafta içinde, UEFA Uluslar Ligi finalindeki penaltıyı kaçırmasıyla gündeme gelen kaptan Alvaro Morata'nın kadroda olup olmayacağını tartışsa da tecrübeli forvet yine yer aldı.

Aday Kadro

Kaleci

Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans

Dani Carvajal (Real Madrid), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Dean Huijsen (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Orta saha

Rodrigo Hernandez (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (PSG), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona)

Forvet

Alvaro Morata (Como), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Jesus Rodriguez (Como), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona)

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

