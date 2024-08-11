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İspanya, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hentbolda Bronz Madalya Kazandı

İspanya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbolda bronz madalya ile döndü.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:47
İspanya, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hentbolda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Hentbol Bronz Madalyası

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler hentbolunda İspanya, kıyasıya geçen bir mücadele ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Mücadele Detayları

Pierre Mauroy Stadı'nda gerçekleşen bronz madalya karşılaşmasında, İspanya ile Slovenya karşı karşıya geldi. İlk yarı 12-12 eşitlikle sona erdi ve izleyicilere heyecan dolu bir mücadele izlettirdi.

Final Anları

İkinci yarıda da çekişmeli giden maç, son ana kadar belirsizliğini korudu. Ancak, İspanyol takımı, Slovenya’yı 23-22 yenerek madalyayı kazanan taraf oldu.

Bronz Madalya Sevinci

İspanyol hentbol takımı, bu sonuçla tarihi bir başarıya daha imza atarak, Olimpiyat oyunlarından madalyayla döndü.

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