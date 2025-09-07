DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

İspanyol Basını: Alperen Şengün ve A Milli Takım Altın Adayı

İspanyol spor medyası, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan A Milli Takımı ve pivot Alperen Şengün'ü altın madalya adayı gösterdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:48
İspanyol Basını: Alperen Şengün ve A Milli Takım Altın Adayı

İspanyol basını A Milli Takımı ve Alperen Şengün'ü övdü

İspanya spor basını, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasında çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımıaltın madalya adayı olarak gösterirken, pivot Alperen Şengün'ü öne çıkardı.

İsveç maçı ve Şengün'ün kilit rolü

Turnuvanın son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Takım, İspanyol basınında geniş yer buldu. As gazetesi manşetinde "Türkiye'nin altın düşü devam ediyor" başlığını kullanarak, "İsveç karşısında zorlanarak kazanan Türkiye'nin çözümü her zamanki gibi Alperen Şengün'de bulduğunu" vurguladı.

Haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Maçın kritik anlarında soğukkanlılığını koruyan ve ellerini sıcak tutan kişi Alperen Şengün, turnuvanın şu ana kadarki en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi. İsveç maçının sonuna doğru performansı akıl almaz seviyelere çıktı."

Marca ve El Mundo Deportivo'nun yorumları

Marca gazetesi "Onuruyla kaybeden bir İsveç'e karşı Türkiye'nin kurtarıcısı Şengün" başlığını atarken, "Türkiye'nin çok zorlandığını, turnuvanın başından beri takımının kahramanı olan Alperen Şengün'ün 24 sayı attığını" aktardı. Gazete, Türkiye'nin aradığı liderliği Şengün'de bulduğunu ve Türk pivotun takımını sırtlayan performans ortaya koyduğunu belirtti.

El Mundo Deportivo ise "İsveç başarıya çok yakındı ancak Alperen Şengün'ü yenemedi" başlığıyla çıktı ve Şengün'ün "sonucu belirleyici bir pivot olduğunun" altını çizdi.

İspanyol basınının değerlendirmeleri, A Milli Takım ve Alperen Şengün'e turnuvada ciddi bir beklenti ve prestij yüklediğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ponitka: Türkiye ile Çeyrek Final Müthiş Bir Maç Olacak — EuroBasket 2025
2
Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi Geçişi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Fenerbahçe ve Alanyaspor Maç Öncesi Değişiklikler Dikkat Çekti
4
Hentbol Süper Lig'de DEPSAŞ Enerji As, Spor Toto'yu 37-28 Mağlup Etti
5
Ömer Erdoğan: 'Kritik Bir Maçtı, Galip Gelmek İçin Mücadele Ettik'
6
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı