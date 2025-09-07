İspanyol Basını: Alperen Şengün ve A Milli Takım Altın Adayı

İspanyol basını A Milli Takımı ve Alperen Şengün'ü övdü

İspanya spor basını, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasında çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımını altın madalya adayı olarak gösterirken, pivot Alperen Şengün'ü öne çıkardı.

İsveç maçı ve Şengün'ün kilit rolü

Turnuvanın son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Takım, İspanyol basınında geniş yer buldu. As gazetesi manşetinde "Türkiye'nin altın düşü devam ediyor" başlığını kullanarak, "İsveç karşısında zorlanarak kazanan Türkiye'nin çözümü her zamanki gibi Alperen Şengün'de bulduğunu" vurguladı.

Haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Maçın kritik anlarında soğukkanlılığını koruyan ve ellerini sıcak tutan kişi Alperen Şengün, turnuvanın şu ana kadarki en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi. İsveç maçının sonuna doğru performansı akıl almaz seviyelere çıktı."

Marca ve El Mundo Deportivo'nun yorumları

Marca gazetesi "Onuruyla kaybeden bir İsveç'e karşı Türkiye'nin kurtarıcısı Şengün" başlığını atarken, "Türkiye'nin çok zorlandığını, turnuvanın başından beri takımının kahramanı olan Alperen Şengün'ün 24 sayı attığını" aktardı. Gazete, Türkiye'nin aradığı liderliği Şengün'de bulduğunu ve Türk pivotun takımını sırtlayan performans ortaya koyduğunu belirtti.

El Mundo Deportivo ise "İsveç başarıya çok yakındı ancak Alperen Şengün'ü yenemedi" başlığıyla çıktı ve Şengün'ün "sonucu belirleyici bir pivot olduğunun" altını çizdi.

İspanyol basınının değerlendirmeleri, A Milli Takım ve Alperen Şengün'e turnuvada ciddi bir beklenti ve prestij yüklediğini gösteriyor.