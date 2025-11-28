İstanbul 2027 Avrupa Oyunları: Türkiye ile EOC Ev Sahipliği Anlaşmasını İmzaladı

İstanbul 2027 Avrupa Oyunları için EOC ile Ev Sahibi Anlaşması İmzalandı

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için ev sahibi ülke anlaşmasını resmen imzaladı. İmzalar, EOC Başkanı Spyros Capralos ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından atıldı.

Koordinasyon Komisyonu ve hazırlık takvimi

EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC Koordinasyon Komisyonu onaylandı. Komisyon, önümüzdeki 19 ay boyunca hazırlıkları denetleyecek. Ayrıca, EOC İcra Kurulu Üyesi ve Hırvatistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Zlatko Matesa başkan yardımcısı olarak görev alacak.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Dr. Osman Aşkın Bak şunları söyledi: "Bugün imzalanan anlaşma, hükümetimizin olağanüstü bir etkinlik sunma konusundaki tam kararlılığını göstermektedir. İstanbul, büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Kıtanın en iyi sporcularını, olimpiyat hayallerinin peşinden koşarken ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Avrupa Oyunları’nda Türk sporunun ve misafirperverliğinin en iyisini sergilemesini sağlamak için EOC, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz"

Spyros Capralos ise GSB'nin taahhütlerine teşekkür ederek, "İstanbul seçildiğinde, dünya çapında spor etkinlikleri düzenleme konusunda kanıtlanmış bir üne sahip, olağanüstü bir ev sahibi kazandığımızı biliyorduk. EOC, Türkiye’deki tüm paydaşlarla mükemmel bir ilişkiye sahip ve anlaşma, bakanlığın etkinliğe olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor. Ayrıca İstanbul 2027 için EOC Koordinasyon Komisyonu’nu onaylamaktan memnuniyet duyuyoruz; üyelerimiz Avrupa sporunun dört bir yanından büyük bir deneyim ve farklı bakış açıları getirecekler. Avrupa Oyunları, kıtanın önde gelen çok sporlu etkinliğidir ve Avrupa’nın en iyi sporcularının 2027’de İstanbul’da buluşacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Bu sporcuların birçoğu Olimpiyat Oyunları’na kota alabilmek için yarışacak."

Mihai Covaliu da liderlik ettiği komisyondan duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: "İstanbul 2027 Avrupa Oyunları için son derece özverili bir koordinasyon komisyonuna liderlik etmekten onur duyuyorum. Hepimiz ocak ayında hazırlıkların bir parçası olarak yapacağımız ilk ziyareti sabırsızlıkla bekliyoruz. İstanbul, inanılmaz bir spor mirasına ve dünya standartlarında tesislere sahip bir şehir. Sporcular ve taraftarlar için olağanüstü bir deneyim sunmak adına Türkiye’deki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız."

AVRUPA OLİMPİYAT KOMİTELERİ (EOC) VE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB), İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK 2027 AVRUPA OYUNLARI İÇİN EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASINI İMZALADI.