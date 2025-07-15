İstanbul’da Vatan Koşusu ile 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Her yıl düzenlenen Vatan Koşusu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel olarak bu yıl da gerçekleştirildi. Koşu, İstanbul’un Çengelköy bölgesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi’nden start aldı. Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Şehitler İçin 251 Göğüs Numarası

Koşuya katılan Bakan Bak, 15 Temmuz’da 251 şehidi temsilen 251 numarayla yarışa katıldı. Bakan, burada yaptığı açıklamada, “15 Temmuz, dünya literatüründe 'Halkın gücünün tankın gücünü yendiği gün' olarak yer almıştır.” diyerek milletin verdiği mücadelenin önemini vurguladı.

Direnişin Anılması

Bakan Bak, 15 Temmuz’un gençlerle yeniden anılmasının önemli olduğunu belirterek, “O gün halk, hain girişime karşı durarak büyük bir direniş sergiledi. Gençlerimiz bunu asla unutmaz ve unutturmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

TÜGVA Başkanı’ndan Mesajlar

Koşuya katılan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, “15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin haksızlığa galip geldiği gündür.” dedi. Beşinci, gençliğin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Bak, gençlerin bu tür organizasyonların içinde aktif olmasının önemini dile getirerek, Türkiye’nin gençlerinin vatanlarına olan sevgisinin sonsuz olduğunu söyledi. Etkinlik, katılımcıların coşkusuyla sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Vatan Koşusu'nda şehitler anıldı. Koşuya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Çengelköy'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayan koşu öncesinde alana gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz'daki 251 şehidi temsilen 251 göğüs numarasıyla yarışa katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Vatan Koşusu'nda şehitler anıldı. Koşuya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Çengelköy'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayan koşu öncesinde alana gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz'daki 251 şehidi temsilen 251 göğüs numarasıyla yarışa katıldı.