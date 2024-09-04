İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Basın Mensuplarıyla Buluştu

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Gazetecilerle Buluştu

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla düzenlediği yemekte bir araya geldi. Dernek Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, etkinlikte derneğin ve kulübün projelerine dair açıklamalarda bulundu.

Tüm Gazetecilere Teşekkür

Güneş, "Tüm gazeteci arkadaşlarımıza programımızı onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Derneğimizin kuruluşundan bugüne yaklaşık 1.5 sene geçti. İkinci yıl dönümümüzü yine birlikte yapacağız" diyerek, derneğin büyüklüğüne ve işlevine vurgu yaptı.

Derneklerin Önemi

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, Türkiye'de 138 ve yurtdışında 34 olmak üzere toplam 172 derneğe sahip olduklarını ve bu derneklerdeki 8726 kongre üyesinden bahsetti. Güneş, derneklerin kulübün bulunduğu bölgelerde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Güneş, derneklerin sosyal sorumluluk projelerine büyük destek verdiğini ifade ederek, "Fenerbahçe olarak uzun yıllardır sistematik olarak saldırılara maruz kalıyoruz" dedi. Ayrıca kulübü haksızlıklara karşı koruma çabalarının altını çizdi.

20 Yılda Uğranılan Haksızlıklar

Güneş, son 20 yılda yaşanan haksızlıklar hakkında bilgi verirken, "Fenerbahçe, taraftarının gücüyle, köklü tarihiyle ayakta kalmayı başardı" dedi. Kulübün haklarının korunmasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

Barış Göktürk'ten Destek Mesajı

Fenerbahçe Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk de etkinlikte bulunarak, "Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için tüm camia elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu sene özlediğimiz şampiyonluklara kavuşuruz" dedi. Göktürk, kulübün futbol dışında da başarılara imza attığını vurgulayarak, kadın basketbol takımının şampiyonluklarından bahsetti.

Hatıra Fotoğrafı Çekimi

Etkinlik, katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.