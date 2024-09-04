Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Basın Mensuplarıyla Buluştu

Fenerbahçeliler Derneği, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün projeleri ve geleceği hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:00
İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Basın Mensuplarıyla Buluştu

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Gazetecilerle Buluştu

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla düzenlediği yemekte bir araya geldi. Dernek Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, etkinlikte derneğin ve kulübün projelerine dair açıklamalarda bulundu.

Tüm Gazetecilere Teşekkür

Güneş, "Tüm gazeteci arkadaşlarımıza programımızı onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Derneğimizin kuruluşundan bugüne yaklaşık 1.5 sene geçti. İkinci yıl dönümümüzü yine birlikte yapacağız" diyerek, derneğin büyüklüğüne ve işlevine vurgu yaptı.

Derneklerin Önemi

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, Türkiye'de 138 ve yurtdışında 34 olmak üzere toplam 172 derneğe sahip olduklarını ve bu derneklerdeki 8726 kongre üyesinden bahsetti. Güneş, derneklerin kulübün bulunduğu bölgelerde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Güneş, derneklerin sosyal sorumluluk projelerine büyük destek verdiğini ifade ederek, "Fenerbahçe olarak uzun yıllardır sistematik olarak saldırılara maruz kalıyoruz" dedi. Ayrıca kulübü haksızlıklara karşı koruma çabalarının altını çizdi.

20 Yılda Uğranılan Haksızlıklar

Güneş, son 20 yılda yaşanan haksızlıklar hakkında bilgi verirken, "Fenerbahçe, taraftarının gücüyle, köklü tarihiyle ayakta kalmayı başardı" dedi. Kulübün haklarının korunmasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

Barış Göktürk'ten Destek Mesajı

Fenerbahçe Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk de etkinlikte bulunarak, "Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için tüm camia elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu sene özlediğimiz şampiyonluklara kavuşuruz" dedi. Göktürk, kulübün futbol dışında da başarılara imza attığını vurgulayarak, kadın basketbol takımının şampiyonluklarından bahsetti.

Hatıra Fotoğrafı Çekimi

Etkinlik, katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor