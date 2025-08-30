DOLAR
İstanbul Gençlikspor 45-35 Beykoz Belediyespor — Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde İstanbul Gençlikspor, Haldun Alagaş'ta Beykoz Belediyespor'u 45-35 mağlup etti; ilk yarı 24-14.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:04
İstanbul Gençlikspor, Beykoz Belediyespor'u 45-35 Mağlup Etti

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi — 1. Hafta

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İstanbul Gençlikspor, evinde oynadığı maçta Beykoz Belediyespor'u 45-35 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk yarıyı 24-14 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlikspor, karşılaşmadan 45-35 galip ayrıldı.

Maç, ligdeki ilk hafta sonuçları arasında dikkat çekerken İstanbul Gençlikspor, bu performansla taraftarlarına umut verdi.

