İstanbul Gençlikspor 45-35 Beykoz Belediyespor — Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi

İstanbul Gençlikspor, Beykoz Belediyespor'u 45-35 Mağlup Etti
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi — 1. Hafta
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İstanbul Gençlikspor, evinde oynadığı maçta Beykoz Belediyespor'u 45-35 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk yarıyı 24-14 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlikspor, karşılaşmadan 45-35 galip ayrıldı.
Maç, ligdeki ilk hafta sonuçları arasında dikkat çekerken İstanbul Gençlikspor, bu performansla taraftarlarına umut verdi.