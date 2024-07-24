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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Avrupa Şampiyonu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin masa tenisi erkek takımı, Avrupa Oyunları'nda büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:49
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Avrupa Şampiyonu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Avrupa Şampiyonu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin masa tenisi erkek takımı, Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen Üniversite Avrupa Oyunları'nda Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, takım, grup aşamasında öncelikle Polonya'dan Economy Bydgoszcz Üniversitesi ve ardından İsviçre'den Swiss Federal Institute of Lausanne Üniversitesi'ni her iki maçı da 3-0 skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek ve Yarı Final Başarıları

Çeyrek finalde Hırvatistan'dan Zagreb Üniversitesi’ni 3-0 mağlup eden takım, yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde ise Polonya'dan Zamojskı Üniversitesi’ni 3-1 yenerek finaldeki yerini aldı.

Final Şampiyonluğu

Finalde tekrar karşılaştığı Swiss Federal Institute of Lausanne Üniversitesi’ni 3-1 yenerek, büyük bir başarıya imza attı. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, bu başarılı sonucu elde eden sporcuları ve koçlarını tebrik etti.

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