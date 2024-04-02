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İstanbulspor'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye sert tepki: "Yeterrr!"

İstanbulspor, Çaykur Rizespor'a 4-0 mağlup olduğu maçın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet eden sert bir açıklama yayımladı

Yayın Tarihi: 02.04.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 22:17
İstanbulspor'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye sert tepki: "Yeterrr!"

İstanbulspor, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet eden sert bir açıklama yayımladı.

Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sesleniyoruz: Gerçek göreviniz olan "istifa" müessesine itibar ederek, en azından erdemli bir duruş sergileyebilmenizi dilemekle birlikte "Dağın fare doğurduğu" ve "Tuzun koktuğu" bir ortamda size de, sizin dilinizle cevap vermek gerekirse değer, "Yeterrr!"

tff

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