İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile Karşılaşıyor

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ye Konuk Oluyor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Uğur Okulları İstanbulspor, ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Maç, yarın 18:00'de Gaziantep Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmanın hakemliğini Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek. İstanbulspor, kupaya 3. turda katılmaya hak kazanarak öncelikle Kilis Belediyespor, Alanya 1221 FSK ve Esenler Erokspor'u eleyerek grup aşamasına adını yazdırmıştı.

Sarı-siyahlı ekip, B Grubu'nda Gaziantep FK'nın yanı sıra Kasımpaşa ve Erzurumspor FK ile kıyasıya bir puan mücadelesi verecek. İzleyiciler, bu önemli maçta İstanbulspor'un performansını merakla bekliyor.