İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi

Bu akşam Kadıköy'de gerçekleşecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun olarak belirlendi. Derbinin AVAR koltuğunda ise Özgür Yankaya ile Kerem Ersoy yer alacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi
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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi heyecanı büyük bir merakla beklenirken, maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun olarak açıklandı. Coşkun'un AVAR'da yardımcılıklarını Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy yapacaklar.

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Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'e yardımcı hakemlik yapacak isimler ise Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

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Bu heyecan dolu karşılaşma beIN SPORTS kanalından canlı olarak yayınlanacak

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