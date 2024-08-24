İtalya'dan Türk Voleyboluna Mükemmeliyet Daveti

İtalya'dan Davet: Türk Voleyboluna Mükemmeliyet Ödülü

İtalya'nın başkenti Roma'da 21 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Törenine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli davet edildi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun Genel Kurulu

TVF Başkanı Üstündağ, bu daveti İtalya'nın Napoli kentinde gerçekleştirilen Avrupa Voleybol Konfederasyonu genel kurulu sırasında aldı. Napoli'deki toplantıda, İtalya Spor Yazarları Derneği Başkanı Gianfranco Coppola ile bir araya gelen Üstündağ, kendisi ve Santarelli için büyük mutluluk duyacaklarını aktardı.

Ödül Töreninin Ayrıntıları

Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni, Akdeniz Gazeteciler Derneği tarafından hayata geçirilen bir proje olup, İtalya Spor Yazarları Derneği, Avrupa Spor Yazarları Derneği ve Artemisia Vakfının katkılarıyla düzenlenmektedir. Tören, İtalya Spor Yazarları Derneği'nin 75. kuruluş yılına özel bir anlam taşıyor ve Üstündağ’a bu özel gün vesilesiyle bir madalya takdim edildi.