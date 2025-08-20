DOLAR
40,93 -0,07%
EURO
47,76 -0,11%
ALTIN
4.400,01 -0,67%
BITCOIN
4.674.786,49 -0,66%

İtalyan Antrenörler, İsrail'in Uluslararası Müsabakalardan Men Edilmesini Talep Etti

AIAC, FIGC aracılığıyla FIFA ve UEFA'ya İsrail'in uluslararası müsabakalardan geçici men edilmesi için başvuru yapılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:09
İtalyan Antrenörler, İsrail'in Uluslararası Müsabakalardan Men Edilmesini Talep Etti

İtalyan Antrenörler, İsrail'in Uluslararası Müsabakalardan Men Edilmesini Talep Etti

AIAC, FIGC aracılığıyla FIFA ve UEFA'ya başvuru yapılmasını istiyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan Antrenörler Birliği (AIAC), Gazze için harekete geçilmesi ve İsrail'in uluslararası müsabakalardan geçici olarak men edilmesi amacıyla İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'ya FIFA ve UEFA'ya başvurulmasını talep eden bir mektup yazdı.

AIAC, Filistin halkı adına harekete geçme girişimini duyurarak bu talebi, "sadece sembolik bir eylem değil, aynı zamanda Renzo Ulivieri liderliğindeki birlik tarafından paylaşılan ahlaki zorunluluğa yanıt veren gerekli bir tercih" olarak nitelendirdi.

AIAC Başkanı Renzo Ulivieri, "Sporun temelini oluşturan insanlık değerleri, bizi korkunç sonuçları olan baskı eylemlerine karşı koymaya zorluyor." ifadesini kullandı.

Birliğin başkan yardımcısı Roberto Perondi ise "Dünya alevler içinde. Filistinliler gibi birçok insan acı çekiyor. Kayıtsızlık kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Milli Futbol Takımı, 8 Eylül ve 14 Ekim tarihlerinde 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Tekke'den TSYD ziyareti: 'Bence gemi limana yanaştı'
2
Otizm Kategorisinde Tarihi İlk: Türkiye'nin Milli Yüzücüleri Bangkok'ta
3
İtalyan Antrenörler, İsrail'in Uluslararası Müsabakalardan Men Edilmesini Talep Etti
4
Gençlerbirliği, Sekou Koita'yı Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı
5
Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık imza attı
6
RAMS Başakşehir, Muhammed Şengezer'in Sözleşmesini 2027-2028 Sonuna Kadar Uzattı
7
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek