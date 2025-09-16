İtalyan Kayakçı Matteo Franzoso, Şili’de Antrenman Kazasında Hayatını Kaybetti

FISI: Franzoso, pistin yaklaşık yedi metre uzağındaki çite çarptı

Matteo Franzoso, Şili'de antrenman sırasında geçirdiği kazada yaralandı ve hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan ilk müdahalenin ardından sporcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İtalya Kış Sporları Federasyonu'ndan (FISI) yapılan açıklamada, Franzoso'nun pistin yaklaşık yedi metre uzağındaki çite çarptığı ve hastanede gelişen beyin ödemi nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

25 yaşındaki İtalyan kayakçı, Aralık 2021'de ilk kez Dünya Kupası'nda yarışmış ve kariyeri boyunca toplam 17 Dünya Kupası yarışına katılmıştı.