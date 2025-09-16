İtalyan Kayakçı Matteo Franzoso, Şili’de Antrenman Kazasında Hayatını Kaybetti

Şili'de antrenman kazasında yaralanan 25 yaşındaki İtalyan kayakçı Matteo Franzoso, beyin ödemi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:57
İtalyan Kayakçı Matteo Franzoso, Şili’de Antrenman Kazasında Hayatını Kaybetti

İtalyan Kayakçı Matteo Franzoso, Şili’de Antrenman Kazasında Hayatını Kaybetti

FISI: Franzoso, pistin yaklaşık yedi metre uzağındaki çite çarptı

Matteo Franzoso, Şili'de antrenman sırasında geçirdiği kazada yaralandı ve hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan ilk müdahalenin ardından sporcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İtalya Kış Sporları Federasyonu'ndan (FISI) yapılan açıklamada, Franzoso'nun pistin yaklaşık yedi metre uzağındaki çite çarptığı ve hastanede gelişen beyin ödemi nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

25 yaşındaki İtalyan kayakçı, Aralık 2021'de ilk kez Dünya Kupası'nda yarışmış ve kariyeri boyunca toplam 17 Dünya Kupası yarışına katılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara'da Çiçeklerle Karşılandı — 2025 FIVB'de Gümüş
2
Mersin Spor Kulübü Kadrosunu Tanıttı: Hedef Dörtlü Final ve Avrupa
3
Kürek Milli Takımı Türkistan Uluslararası Yarışları'nda 2 Madalya Kazandı
4
A Milli Takım'a TBF'de Tören: FIBA 2025'te Gümüş Madalya Kutlandı
5
Galatasaray GAİN, Lalia Storti'yi Resmen Transfer Etti
6
Dünya Atletizm Şampiyonası 4. Gün: Tuğba Danışmaz Finale Yükseldi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa