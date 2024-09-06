İzlanda, Karadağ'ı 2-0 Yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde İlk Galibiyetini Aldı

Futbol: UEFA Uluslar Ligi Gelişmeleri

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden İzlanda, evinde Karadağ'la karşılaştı. İlk maçında büyük bir başarı elde eden İzlanda, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Ev sahibi takım, 39. dakikada Oskarsson'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda, 58. dakika geldiğinde Thorsteinsson'un kaydettiği golle İzlanda, farkı ikiye çıkardı.

Buna karşılık, A Milli Futbol Takımı ise B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler karşısında golsüz berabere kalarak puan kazanma şansını değerlendiremedi.