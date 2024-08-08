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İzmir'de A Milli Voleybol Takımı'nın İtalya ile Yarı Final Maçı Coşkuyla İzlendi

İzmir'de, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı final maçı dev ekranlardan takip edildi, duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 23:15
İzmir'de A Milli Voleybol Takımı'nın İtalya ile Yarı Final Maçı Coşkuyla İzlendi

İzmir'de Büyük Coşku

İzmir, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları yarı finalinde İtalya'ya karşı oynadığı maçı, çeşitli meydanlarda kurulan dev ekranlardan izlemek için toplanan vatandaşlarla dolup taştı.

Dev Ekranlar ve Heyecan Dolu Anlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı Sahili, Göztepe Paten Pisti ve Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'na yerleştirilen dev ekranlarla voleybolseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. Maç Sırasında Yaşanan Heyecan

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, alınan sayılarla birlikte büyük bir heyecan yaşadı ve milli takıma destek olmak amacıyla tezahüratlarla coşkularını gösterdiler.

Üzücü Sonuç

Ancak, milli takımın karşılaşmayı 3-0 kaybetmesi, İzmirli sporseverler için bir hayal kırıklığı yarattı. Finalde yer alma fırsatını yitiren takım, taraftarları tarafından üzülerek karşılandı.

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya...

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yaptığı yarı final maçını meydanlarda kurulan ekranlardan seyretti.

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya...

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yaptığı yarı final maçını meydanlarda kurulan ekranlardan seyretti.

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya...

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yaptığı yarı final maçını meydanlarda kurulan ekranlardan seyretti.

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya...

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yaptığı yarı final maçını meydanlarda kurulan ekranlardan seyretti.

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya...

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yaptığı yarı final maçını meydanlarda kurulan ekranlardan seyretti.

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