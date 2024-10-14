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İzmir'de Amatör Lig Maçına Hava Ambulansı Atışı

İzmir'deki amatör futbol maçında acil durum nedeniyle hava ambulansı sahaya indi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 10:11
İzmir'de Amatör Lig Maçına Hava Ambulansı Atışı

İzmir'de Futbol Mücadelesine Hava Ambulansı Engel Oldu

İzmir, Süper Amatör Lig’deki heyecan dolu karşılaşmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ancak, son maçlarından biri beklenmedik bir olaya sahne oldu.

Ödemişspor ve Beydağ Belediye Spor Karşı Karşıya Geldi

Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında, Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor takımları arasında gerçekleşen karşılaşma, 65. dakikada aniden durduruldu. Orta hakem Egehan Kaşıkçı, sahada acil bir durum olduğuna dair uyarı aldı.

Ambulans Helikopterin Gelişi

Hakemin maçın durdurulması ile birlikte oyuncular saha kenarına çekildi. Bu esnada, sahaya ambulans helikopterin inmesi için hazırlıklar başlatıldı. Hava ambulansı, kalp krizi geçiren 52 yaşındaki Özcan Dağlı'yı acil olarak hastaneye taşımak üzere geldi.

Hayati risk taşıyan durum hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

Maçın Kalan Süresi ve Sonuç

Ambulans helikopterin hastayı almasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Ev sahibi ekip Ödemişspor, bu mücadeleyi 3-0'lık skor ile galip tamamladı.

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında, Ödemiş...

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında, Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında, Ödemiş...

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında, Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında, Ödemiş...

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında, Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında, Ödemiş...

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında, Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.

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