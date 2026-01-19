İzmir Ekonomi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Sertifika Programı başladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından Türk sporunun gelişimine katkı sağlamak ve profesyonel yöneticiler yetiştirmek amacıyla düzenlenen Spor Yöneticiliği Sertifika Programı, Göztepe Spor Kulübü’nün desteğiyle hayata geçirildi. Açılış töreni ve paneller İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 10.30’da başladı ve gün boyu sürecek etkinliklerle devam ediyor.

Açılış konuşması ve İEÜ'nün vizyonu

Programın açılış konuşmasını İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu gerçekleştirdi. Abacıoğlu, "Bugün açılışını yaptığımız Spor Yöneticiliği Programı bu anlayışın bir ürünü olarak hayata geçirildi. Program hakkında bilgi aktarmadan önce İEÜ olarak spora bakışımızdan söz etmek isterim. İEÜ olarak bizler, sporu üniversite yaşamının merkezinde konumlandırıyor; öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve sosyal gelişimlerini de bütüncül bir yaklaşımla destekliyoruz. Her yıl artan lisanslı sporcu sayımız, bunun somut bir göstergesi. Son üç yılda tam 425 lisanslı sporcumuz, üniversitemizi farklı branşlarda başarıyla temsil etti. 2025-2026 Akademik Yılı itibarıyla 23 farklı branşta 13 aktif spor takımımız var. Gençlerimiz, üniversitemizin adını gururla zirveye taşıyor" dedi.

Paneller ve first oturum

Açılışın ardından Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın moderatörlüğünde "Spor Yönetiminde Profesyonel Yaklaşımlar" başlıklı ilk panel gerçekleştirildi. Panelde; Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ile Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil konuşmacı olarak yer aldı.

Öne çıkan konuşmalar

Mehmet Kasapoğlu panelde, "Bu projenin hem spor camiamız hem de İzmir’imiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin spor yürüyüşü hakikaten yıllara sari bir süreçtir; sporda başarı bugünden yarına gerçekleşen bir durum değildir. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki spor; güçlü bir yönetim gerektiren, fedakarlıklar barındıran, gevşemeden ve bırakmadan sabırla taçlandırılacak çok uzun bir süreçtir. Üniversite ve akademi olarak geldiğimiz noktada tesis envanteri apayrı bir güç. Bu gücü yönetmek; insan kaynağıyla, yönetim mantığıyla ayrı bir kapasite gerektiriyor. Buna da hazır olmamız lazım. Üniversitelerimizden bu noktada birtakım açılımlar bekliyoruz. Çünkü Türkiye’nin buna bugün de ihtiyacı var, bundan sonra daha çok ihtiyacı olacak. Sporla birlikte yeni gelişimleri yönetmek ve bunlara liderlik yapmak da bence akademinin önemli sorumluluklarındandır. Nasıl teknolojide akademinin liderliği varsa, sporda da bu motivasyonu mutlaka akademinin ve akademisyenlerin taşıması; bunu güçlendirmemiz lazım. İnanıyorum ki İzmir’de bunu belli bir noktaya taşıdık ama daha gidecek çok yolumuz var" ifadelerini kullandı.

Mahmut Özgener ise, "Bugün Türkiye’ye baktığımızda, genç nüfus bakımından hakikaten büyük bir avantaja sahibiz. Bu durum futbol için elbette çok büyük bir potansiyel; ancak potansiyel tek başına bir şeyler üretmeye yetmiyor. Önemli olan, bu potansiyelin ve bu kitlenin ne kadarının düzenli, nitelikli ve sürdürülebilir bir biçimde futbol oynadığıdır. Türkiye’de şu anda yaklaşık 466 bin lisanslı futbolcu bulunuyor. Okul sporları ve federasyon programları üzerinden ise yaklaşık 15 milyon çocuk ve genç, teorik olarak bugün futbolla temas edebilecek durumda. Türkiye’deki mesele futbola ilgi duyan çocuk bulmak değil; mesele, bu çocukları 12-13 yaşlarında oyuna sokup, 18-19 yaşlarına kadar oyunun içinde tutabilmektir" diye konuştu.

Mehmet Sepil ise ekonomik etkiye dikkat çekerek, "Üniversitenin yaptığı ve tamamen bizim dışımızda gelişen bir çalışmaya göre, bu ekonomik büyüklüğün 100 milyon Euro’nun üzerinde olduğu tespit edildi. Bu çalışma; maç günleri ve diğer günlerde esnafla yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Sosyal medya ölçümlerine ve bilimsel çalışmalara baktığımızda aradaki farkı net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla, bir şehrin kulüpleri o şehre çok ciddi katkıda bulunur; başarı arttıkça bu katkı da yükselir. Şu an voleybolda, ’Sultanlar’da ve baskette olmak üzere 17-18 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu durum sadece futbolda değil, genel anlamda ciddi bir ekonomi oluşturuyor. Biliyorsunuz, rakip takıma yüzde 5’lik bir seyirci kapasitesi ayrılıyor. Bugün İstanbul’dan kulüpler hafta sonu buraya geliyor ve her türlü ihtiyaçlarını burada karşılıyorlar" dedi.

Diğer oturumlar ve gündem

Program kapsamında düzenlenecek diğer panellerde sektörün önde gelen isimleri deneyimlerini paylaşacak. "Yeni Nesil Spor Kulübü Yönetimi" konulu panelde Kasımpaşa Spor Kulübü CEO’su Ceyhun Kazancı ve Altınordu Voleybol CEO’su Selim Çınar konuşmacı olarak yer alacak; panelin moderatörlüğünü İEÜ Rektör Danışmanı Dr. Burçin Önder üstlenecek.

Günün üçüncü oturumu olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Spor Yönetimindeki Temsili" panelini spor spikeri Çiğdem Günal yönetecek; panelde Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik görüşlerini paylaşacak.

Medya ilişkilerinin ele alındığı "Spor Yayıncılığının Değişimi ve Medyanın Sporu Şekillendirişi" başlıklı dördüncü panel yine Mehmet Arslan yönetiminde gerçekleştirilecek; NTV Spor Genel Yayın Yönetmeni Fuat Akdağ ve Spor Yorumcusu Uğur Karakullukçu panelde yer alıyor. Ayrıca EuroSport Genel Yayın Yönetmeni Bağış Erten "Spor Yayıncılığının Evrimi: Gelenekselden Dijitale ve Toplumda Spor Medyasının Rolü" üzerine, StarFan CEO’su Ertan Timuçin ise "Taraftar 4.0: Etkileşim, Sadakat ve Platformlar" başlığıyla deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Program, spor yönetimi alanında akademi ve sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve profesyonel spor yöneticileri yetiştirmeyi hedefliyor.

