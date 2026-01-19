Koçarlı'da Ümitler Judo İl Seçmeleri Tamamlandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Ümitler Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Judo İl Seçmeleri yapıldı; dereceye giren judocular Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edecek.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:11
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen Ümitler Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Judo İl Seçmeleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde tamamlandı.

Müsabakalar ve Sonuçlar

Sporcular, farklı kilo kategorilerinde mindere çıkarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı için kıyasıya mücadele etti. Judocuların sergilediği performanslar izleyicilerden alkış aldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular belirlendi ve başarılı olanların Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edeceği bildirildi.

Tebrik ve Açıklamalar

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, il seçmelerine katılan tüm sporcuları tebrik ederek, dereceye giren sporculara Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.

