Koçarlı'da Ümitler Judo İl Seçmeleri Tamamlandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen Ümitler Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Judo İl Seçmeleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde tamamlandı.

Müsabakalar ve Sonuçlar

Sporcular, farklı kilo kategorilerinde mindere çıkarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı için kıyasıya mücadele etti. Judocuların sergilediği performanslar izleyicilerden alkış aldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular belirlendi ve başarılı olanların Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edeceği bildirildi.

Tebrik ve Açıklamalar

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, il seçmelerine katılan tüm sporcuları tebrik ederek, dereceye giren sporculara Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.

AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE ÜMİTLER KIZ-ERKEK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI JUDO İL SEÇMELERİ MÜSABAKALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.