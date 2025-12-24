DOLAR
Mehmet Altıparmak: 'Devre Arasında Takviye Yapmamız Lazım' - Sivasspor Transfer Gündemi

Mehmet Altıparmak, Iğdır maçını değerlendirip Bandırmaspor karşılaşmasını 3 puanla kapatmak ve devre arasında kadroya takviye yapmak istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:26
Mehmet Altıparmak: 'Devre Arasında Takviye Yapmamız Lazım' - Sivasspor Transfer Gündemi

Mehmet Altıparmak: "Takviye yapmamız lazım"

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, devre arası planları ve transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trendyol 1. Lig’in ilk devresinin kapanış haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Iğdır deplasmanının değerlendirmesi

Deplasmanda Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldıkları maça değinen Altıparmak, "Çok zorlu bir Iğdır deplasmanı vardı. Maçtan önce oyun planımızı zaten belirlemiştik. Bu maçta özellikle rakibin iç sahadaki nasıl oynayacağını bildiğimiz için topu rakibe bıraktığınız zaman da çok öne çıkacaklarını, önde oynayacaklarını biliyorduk. Bütün hazırlığımızı buna göre yapmıştık. Maçın büyük bölümünde de top belki onlardaydı ama biz istediğimiz oyunu oynadık. Çok net pozisyonlara girdik" ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor maçı hedefi

Altıparmak, Bandırmaspor karşılaşmasına ilişkin olarak "İnşallah Bandırma’yı da 3 puanla kapatıp devre arasına girmek istiyoruz. Iğdır deplasmanı çok zor bir deplasman ama biz oynadığımız oyunla 3 puanı hak etmiştik. Artık o maçı unuttuk. İlk yarının son maçı Bandırmaspor ile. Bandırma maçını inşallah kazanacağız. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Kazanıp devre arasına 3 puanla girmek istiyoruz. Çünkü ikinci yarı lig çok daha zor olacak" dedi.

Transfer çalışmaları ve kadro planı

Transfer gündemine dair Altıparmak, "Biz ilk yarıyı şu andaki mevcut kadromuzla bitirmek zorundayız ama bütün oyuncularım elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz özellikle öne geçtiğimiz maçlarda bir türlü bunu koruyamadık. İkinci yarı açıkçası futbolcu almamız lazım. Takviye yapmamız lazım. Transfer çalışmalarıyla alakalı görüşmelerimiz oluyor. Gidecek, kalacak oyuncular olacak. Bunlarla alakalı bir rapor sunacağız. Sonrasında da tabii ki transfer çalışmalarına başlayacağız. Muhakkak transfer çalışması yapmamız gerekiyor, bununla alakalı da yönetimimizle zaten görüştük. Transfer inşallah açılacak. Biz de transferlerimizi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Emirhan Başyiğit iddiaları

Emirhan Başyiğit’e gelen transfer teklifleriyle ilgili soruya cevap veren Altıparmak, "Bu tür haberler iddia işte. Tabii ki biz bütün oyuncularımızın Süper Lig’de, Avrupa’da oynamasını istiyoruz. Emirhan da Süper Lig’i, büyük takımları yavaş yavaş hak eden oyunculardan biri. Bununla alakalı konular yönetimimizin tercihi. Bir oyuncunun değeri vardır. Bütün oyuncularımızı verebiliriz bununla alakalı şey yok. Yeri dolmayacak oyuncu yok ama Emirhan gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemeyiz. Değerini de bulursa eğer Sivasspor için de parasal olarak gerçekten iyi bir getiri olacaksa neden olmasın" dedi.

Transfer yasağına ilişkin değerlendirme

7 dosyadan kaynaklı transfer yasağı sorusu üzerine Altıparmak, "Ben bir şey söylemek istemem, bunu yönetim zaten biliyor. Yönetimle de konuştuk. Transfer açılacak dediklerine göre o 7 dosyayı da halledecekler demek ki" yorumunda bulundu.

Çalışmalar devam ediyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşuyla başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

