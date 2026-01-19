Van'da Ara Tatilde Ücretsiz Spor Fırsatları

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde gençlere spor salonları, yüzme havuzları, buz pateni ve kayak merkezlerinde ücretsiz etkinlikler sunuyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:33
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençleri bekliyor

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde gençlere birçok farklı spor etkinliği alanında ücretsiz hizmet imkânı sunuyor.

Spor salonları, yüzme havuzları, buz pateni salonu, kayak merkezi ve gençlik merkezleri, yarıyıl tatilinde gençleri bekliyor. Van’da yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin tatillerini dolu dolu ve sağlıklı geçirmeleri için kapsamlı bir program hazırladı.

Gençler, ara tatil boyunca birçok farklı spor ve sosyal tesisten ücretsiz olarak yararlanabilecek. Van’daki tüm spor tesisleri ara tatil süresince açık olacak; spor salonları, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, buz paten salonu ve kayak merkezi gibi birçok tesiste alanında uzman antrenörler eşliğinde gençler, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Seni Bekliyor" sloganıyla spor yapma imkânı bulacak.

"Gençlerimizin ara tatillerini ekran başında değil, spor ve sosyal aktivitelerle iç içe geçirmelerini istiyoruz. ‘Gençlik ve Spor Bakanlığı Seni Bekliyor’ sloganımız ile gençlerimizin hem bedensel hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak bu imkânları sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Valimiz Ozan Balcı’nın himayelerinde hayata geçirmiş olduğumuz SporVan projesi kapsamında ilimizdeki spor salonları, yüzme havuzları, buz paten salonu, gençlik merkezleri ve kayak merkezimizdeki uzman antrenör ve eğitmenlerimiz gençlerimizi bekliyor. SporVan projemizdeki amacımız, her çocuk ya bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmalıdır. Gençlerimizin ara tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, sporun ve sosyal aktivitelerin birleştirici gücünden faydalanarak gençlerimizin hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Tüm Vanlı gençlerimizi bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz"

