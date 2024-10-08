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İzmir Spor Zirvesi'nde Futbolun Efsaneleri Buluştu

İzmir Spor Zirvesi'nde Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, futbol hakkında önemli görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:17
İzmir Spor Zirvesi'nde Futbolun Efsaneleri Buluştu

İzmir Spor Zirvesi'nde Efsanelerle Futbol Oturumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Spor Zirvesi, futbol dünyasının önde gelen teknik direktörleri Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli'nin katıldığı "Efsanelerle Futbol" oturumu ile sona erdi.

Fatih Terim: Futbolda İstikrar Şart

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde moderatörlüğünü Şansal Büyüka’nın üstlendiği oturumda konuşan Fatih Terim, Türk futbolunun Avrupa ile kıyaslandığında bazı farklar taşıdığını, ancak bu durumu düzeltmek için yoğun çaba harcandığını belirtti. Terim, "Futbolda akıl ve ekonomiyi birleştirmek gerekiyor," diyerek, transfer politikaları üzerinde durdu. Ayrıca, Avrupa'da başarılı olabilmek için sezon boyunca 60'tan fazla maça çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Şenol Güneş: Altyapı ve Eğitim Öncelikli Olmalı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, modern futbolda altyapıya verilen önem eksikliğinden bahsederek, "Çocukların spora yönlendirilmesi gerekiyor," dedi. Güneş, kulüplerin kurumsal yapısının sağlıklı bir şekilde gelişmediğini dile getirerek, borçlanarak yapılan transferlerin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Mustafa Denizli: Başarı İçin Bütçeden Fazlası Gerekli

Mustafa Denizli, futbolun başarısının sadece yüksek bütçelerle elde edilemeyeceğini ifade etti. VAR sisteminin futbol üzerindeki olumsuz etkilerinden bahseden Denizli, bir teknik adamın huzursuz bir ortamda verimlilik sağlayamayacağını belirtti.

Zirve Sonuçlandı

Gün boyunca toplam yedi oturumun gerçekleştirildiği İzmir Spor Zirvesi, sporun geleceği ve gelişimi hakkında kıymetli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Daha önce katılacağı belirtilen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara'daki işleri nedeniyle zirveye katılamadı.

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